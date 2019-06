Patent voor prefab gevelsysteem zonder thermische bruggen

De ontwikkeling van een glasvezelcomposiet koppelanker levert gevelsluitende en koudebrugvrije prefab wandelementen op.

Het internationale patent voor het nieuwe ThermoFrame prefab gevelsysteem is verstrekt aan Leebo Intelligente Bouwsystemen. Het ThermoFrame bestaat uit een lichtgewicht en dragend sandwich-staalframe, gecombineerd met een hoogwaardige thermische isolatie. Het systeem is een doorontwikkeling van het vertrouwde LeeFrame, dat gecombineerd is met unieke glasvezelcomposiet koppelankers.

Nieuwe mogelijkheden

Het ThermoFrame is ontstaan uit een succesvolle samenwerking tussen Leebo Intelligente Bouwsystemen en Schöck Nederland. Als producent, ontwikkelaar en specialist in complete gevelsystemen zocht Leebo de samenwerking met Schöck voor het integreren van het Isolink koppelanker, bestaande uit glasvezelcomposiet. Dit gevelanker verbindt het binnen- en buitenframe met elkaar, bestaande uit de lichtgewicht Leebo LeeFrame U en C staalprofielen.

“Het ThermoFrame biedt aannemers en architecten nieuwe mogelijkheden voor een hoogwaardige prefab gevel,” zegt Jan Couwenberg van Leebo. “Met het LeeFrame hebben we al een heel hoogwaardige, kwalitatieve en economische oplossing op het gebied van staalskeletbouw. Deze basis en onze expertise hebben we optimaal kunnen benutten om het glasvezel anker te integreren en samen met Schöck het ThermoFrame te ontwikkelen. Het verkregen patent geeft nog maar eens aan hoe uniek deze oplossing is.”

De thermisch isolerende eigenschappen van glasvezelcomposiet maken een koudebrugvrije verbinding tussen de binnen- en buitenprofielen mogelijk. Door deze oplossing kan in de kern van het ThermoFrame volstaan worden met uitsluitend minerale wol of, bij voorkeur, ecologische isolatiematerialen. De harde isolatieplaat aan de buitenzijde kan achterwege blijven om aan de hoogste Rc waarden te voldoen, terwijl de pakketdikte toch heel gering blijft. Voor de afwerking van het prefab gevelsysteem is er een ruime keus uit onder andere baksteen, natuursteen, keramiek, aluminium en HPL-cassettes.

Geen corrossie

“Het Isolink gevelanker van Schöck bestaat,” aldus Emmy Post, productmanager Combar & New Business van Schöck Nederland, “in de kern volledig uit ons Combar glasvezelcomposiet. Dit materiaal bestaat voor circa 88% uit glas en heeft unieke eigenschappen, zoals corrosiebestendigheid, thermische isolatie en een hoge treksterkte. Dit maakt Isolink ideaal als gevelverankering en zorgt ervoor dat grote koudebruggen worden voorkomen.”

Het eerste grootschalige project waarin ThermoFrame wordt toegepast is de nieuwe negentig meter hoge woontoren The Galaxy Tower (foto) in Utrecht.

Meer informatie: Leebo Intelligente Bouwsystemen

Bron beeld en tekst: persbericht Schöck

Bron afbeelding Galaxy Tower: Ingenieursburo Linssen