Luchtdicht en brandveilig dakelement direct geschikt voor afwerking

Unidek Aero DeLuxe is toegevoegd aan het productportfolio van Kingspan Unidek. Het dakelment isoleert en is door een Fermacell-gipsvezelplaat direct klaar om af te werken met stucwerk, verf of behang.

Aero Deluxe heeft een hoge brandveiligheid. Door de toevoeging van gipsvezel direct aan de binnenzijde van het plafond, is Unidek Aero Deluxe het meest brandveilige dakelelement in het assortiment, met een brandclassificatie van B-s1-d0.

Daarnaast heeft het element geluidwerend eigenschappen, dankzij de gipsvezelplaat. Het onderdeel is geschikt voor vrijstaande en geschakelde woningbouw. De R w -waarde is 36 dB.

Tot slot: de luchtdichtheid. Indien de elementen op de juiste manier en met de juiste toebehoren worden verwerkt, spreken we hier van de hoogste klasse 3 (‘uitstekend’) voor luchtdichtheid. Op de website van Kingspan Unidek lees je meer informatie, evenals in het partnerprofiel, zie onderaan dit bericht.