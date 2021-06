Energiezuinig zwembad De Boetzelaar in ere hersteld

In 2019 brandde zwembad De Boetzelaer in Monster na 45 jaar volledig af na een kortsluiting in een frisdrankautomaat. Er werd een crowdfunding actie gestart om het zwembad opnieuw op te bouwen. Met succes! Begin juni 2021 wordt er op de plek waar het zwembad stond een nieuw, energiezuinig zwemparadijs geopend.

In twee jaar tijd is dit gebouw volledig gerealiseerd. Doordat de gemeente snel was met het verstrekken van de bouwvergunning en de betrokken partijen vanaf het begin in een bouwteam hebben samengewerkt, kan het zwembad binnenkort weer in gebruik worden genomen. Bouwbedrijf De Vries en Verburg Bouw, het bouwbedrijf achter het nieuwe zwembad, heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld van een in oorsprong stallenbouwer tot een modern allround bouwbedrijf waar duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan. Ze zijn als hoofdaannemer bij de realisatie van dit project betrokken.

Paco de papegaai

Van origine was het zwembad in Caribische stijl met de papegaai Paco en zijn vriendjes als mascottes. Die sfeer krijgt nieuw leven. Aan de buitenkant wordt die stijl gesymboliseerd door de vorm van een abstracte rots in de branding. In totaal is het gebouw ruimer opgezet dan voorheen. Er komt een glijbaan met uitglijbak en een multifunctionele ruimte waar zwemdiploma’s worden uitgereikt en kinderpartijtjes worden georganiseerd. Ook wordt er een dakterras gerealiseerd.

Energiezuinig

Het gebouw is energiezuinig met meer dan tweehonderd zonnepanelen op het dak. Het gebouw heeft een stalen constructie en de buitenwanden zijn van cellenbeton. Daarop is het isolatiepakket aangebracht en de gevelbekleding gemonteerd. Voor dit project is het Phoenix façadesysteem toegepast. Het voordeel van dit systeem is dat koudebruggen worden beperkt, waardoor het warmteverlies aanzienlijk lager uitvalt. Dit systeem maakt het ook mogelijk om de gevelopbouw slanker uit te voeren. Hier zijn eerst aluminium hoeken op het cellenbeton bevestigd. Daarop zijn in horizontale richting aluminium draagprofielen gemonteerd. Hierna is het isolatiepakket aangebracht en is op de aluminium draagprofielen in verticale richting een regelwerk van verduurzaamd hout geschroefd. Om de schroefgaten tegen vocht te beschermen, is eerst zwart EPDM-voegband aangebracht voordat de gevelplaten van Trespa zijn aangebracht. Het ontwerp van de architect heeft een patroon met gelijkzijdige driehoeken. Deze zijn met speciale schroeven gemonteerd, in dezelfde kleur als het plaatmateriaal.

Het nieuwe zwembad is in juni 2021 geopend voor bezoekers.