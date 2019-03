'Prachtige woning, maar u leeft hier wel 1,5 jaar korter'

Locatie, locatie, locatie! Zo zijn wij opgevoed. Het is een bekend gezegde in de bouw- en vastgoedwereld. Voor mij als ontwikkelaar geldt dit net zo goed. Alleen zie ik wel dat juist die locatie drastisch gaat veranderen.

Het zal je niet verbazen dat je in de grote stad rustig twee keer zo veel huur betaalt als op het platte land. Maar wist je ook dat je in sommige grote steden mét diezelfde dure stad 1,5 jaar korter leeft?! Ik zie het al staan op Funda: ‘Prachtige woning gelegen in het stadscentrum, maar let op: u leeft hier wel 1,5 jaar korter…’ Ik vraag mijzelf dan ook oprecht af, blijven we nog langer accepteren dat we twee keer zoveel betalen voor een vroege dood?

Wij als vastgoedwereld maken wonen mogelijk. We ontwikkelen huizen en verkopen ze. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor onze leefomgevingen. Het goed inrichten van een leefomgeving vraagt om een juiste balans van voorzieningen, zoals winkels, scholen, theaters of sportcomplexen. Maar kijken we ook naar hoe gezond een leefomgeving is? Mijn stelling: dit is nog geen vraagstuk! En dat is doodzonde.

Verandering is goed

Met nieuwe inzichten zal de wereld snel veranderen. En dat is goed. Ballonnen mogen niet meer worden opgelaten tijdens festiviteiten, omdat dit slecht is voor flora en fauna. Inmiddels zijn we ook kritisch op open vuur en openhaarden. Zelfs het afsteken van vuurwerk staat meer en meer ter discussie. En ja, met dit laatste raak ik vast een gevoelige snaar. Maar wist je dat, even los van alle ongelukken, de fijnstof pieken op oud- en nieuwjaarsdag elke gezondheidsnorm overschrijden? Wordt nu vuurwerk ook verboden? Dan moeten we deze lijn ook écht doortrekken. Gaan we dan anders kijken naar de drukke wegen in en om de steden? Want geloof mij, deze drukke wegen zijn de nieuwe ‘kroegen’, de plek waar je in het verleden in iemand anders rook aan je spaatje rood stond te nippen. Betekent dat ook dat we de inrichting van pleinen anders benaderen? Op drukke plekken in een stad ontstaat veel hittestress en dat draagt weer bij aan hogere sterftecijfers op warme zomerdagen.

We weten dat we in Nederland eerder dood gaan door een slechte luchtkwaliteit. Dat is verschrikkelijk, maar het is tegelijkertijd een kans die wij als sector moeten aanpakken. We kunnen met een andere bril kijken naar onze gebouwde omgeving. Groen haalt stress weg. De positieve energie van een boswandeling neem je een week met je mee. Dagelijks bewegen draagt bij aan goede gezondheid. Sociale verbondenheid voorkomt eenzaamheid en draagt bij aan gezond ouder worden. Dit zijn de thema’s waar ik als ontwikkelaar bij gebiedsontwikkeling op inzet: gezonde verstedelijking.

Gezonde verstedelijking

Gezonde verstedelijking betekent in de basis: teruggaan naar de natuur. Meer verbonden zijn met mens en natuur, meer bewegen en bezig zijn met zingeving. Gezonde verstedelijk gaat de vastgoedsector op zijn kop zetten. Vastgoedwaarde zal meer in verband komen te staan met de gezondheidsverwachting van de plek om te leven. De energietransitie kan wel eens de aanjager worden van een nieuwe transitie. Een transitie van welvaart naar welzijn! Hierin moeten wij als sector onze verantwoordelijkheid nemen!

Meer weten over gezonde verstedelijking? Kom op 10 april naar Building Holland, dan staat dit onderwerp centraal. Je kunt je hier aanmelden.