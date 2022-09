6500 kubieke meter hout voor Amsterdams mediakantoor

Een mix van beton, staal en 6500 m3 hout vormen in Amsterdam Overamstel de belangrijkste onderdelen van het nieuwe hoofdkantoor, ‘Mediavaert’, van DPG Media Nederland. Met een oppervlakte van 44.000 m2 wordt deze nieuwe mediahub, ontwikkeld door Being, het grootste hybride kantoor van Europa.

De parkeergarage, begane grond en kernen van het gebouw zijn van beton en vormen als het ware de ruggengraat van het complex. Daarna gaat de constructie grotendeels over in hout, met houten balken, liggers en een ‘hout-hybride’ vloer. Aannemer BESIX gebruikt hout waar het kan, en staal en beton waar het moet. Dit leidt tot een efficiënt materiaalgebruik en een rap bouwtempo. De houten constructie levert niet alleen een flinke CO 2 - en tijdsbesparing op, maar geeft het kantoor ook een bijzondere, warme uitstraling.

Het nieuwe houten kantoor aan de Van der Madeweg vormt vanaf 2024 de thuisbasis voor diverse redacties en radiozenders, waaronder de Volkskrant, Trouw, Parool, Qmusic en NU.nl. Het gebouw is speciaal ontworpen voor DPG Media en biedt naast werkruimtes ook testlabs, opnamestudio’s, vergaderzalen, restaurants, een espressobar en een aansprekende eventlocatie aan de waterkant.

(Foto: Ossip)

Een wisselwerking tussen vides en andere gedeelde ruimtes zorgt voor een open karakter en veel daglicht. Groenvoorzieningen in, op én rond het gebouw creëren een inspirerende werkomgeving die het welzijn en de gezondheid van de medewerkers van DPG Media bevordert.

Hoogwaardige toepassing

“Ondanks de groeiende aandacht voor de voordelen van houtbouw”, aldus Dirk Dekker, medeoprichter en -eigenaar van Being, “is het gebruik van traditionele bouwmaterialen nog steeds de norm. Mediavaert is een uitstekend voorbeeld van hoogwaardige toepassing van hout op grote schaal. We hopen hiermee als ontwikkelaar bij te dragen aan een nieuwe, duurzamere standaard in de vastgoedsector en daarmee positieve impact te creëren.”

“Dit nieuwe kantoor voor DPG Media”, vervolgt Do Janne Vermeulen, architect en directeur van Team V Architectuur, “laat zien dat je met een duurzame houten constructie een heel bijzonder gebouw kan maken, gericht op gezondheid, groen, daglicht. De keuze voor een hout-hybride constructie draagt in dit geval bij aan een duurzamer gebouw, een snelle bouwtijd én een bijzondere, gezonde, comfortabele werkomgeving. Het is daarmee een ontzettend goed voorbeeld van integrale duurzaamheid.”

Mediavaert is een ontwikkeling van Being in opdracht van DPG Media. Het ontwerp is afkomstig van het Amsterdamse architectenbureau Team V Architectuur, in samenwerking met DELVA Landscape Architecture / Urbanism, ontwerpend constructeur en installatieadviseur Arup en DGMR. Drees & Sommer Netherlands verzorgt het kwaliteitstoezicht van realisatie tot en met oplevering. BESIX Nederland is verantwoordelijk voor de bouw. Naar verwachting wordt Mediavaert begin 2024 opgeleverd.

Meer informatie: www.being.nl en www.teamv.nl

Bron: persbericht Being