Pleidooi voor veilige installatie van geïntegreerde pv-systemen

Een goed, vakkundig en veilig aangelegd PV-systeem dat in een dak wordt geïntegreerd heeft een grote reeks van voordelen. Alleen al het feit er geen dakpannen meer nodig zijn, levert direct grote winst op. Hoe je daarvan op een verstandige en veilige manier van profiteert, wordt uitgelegd in een nieuwe, gratis whitepaper van GSE Intégration.

Smaken verschillen, maar een goed en mooi aangelegd in-dak PV-systeem kan tegenwoordig wedijveren met de mooiste traditionele daken. Zo zijn de PV-systemen moeiteloos te combineren met dakpannen, leien, stalen dekken, vezelcement en indien nodig kan een in-daksysteem het volledige dakoppervlak bedekken.

Montagesysteem

Het monteren van een PV-paneel op een dak zonder dakpannen gebeurt met behulp van een speciaal frame (montagesysteem; zie afbeelding boven) dat de verbinding vormt tussen het paneel en de houten spanten van een dak. GSE Intégration, de Europees marktleider, levert voor deze situaties (meestal nieuwbouw) een montagesysteem met veel voordelen, zoals:

Geschikt voor 95% van de op de markt aanwezige zonnepanelen.

Kan horizontaal en verticaal worden toegepast.

Bestaat uit slechts 7 onderdelen die 100% geschikt zijn voor recycling en hergebruik.

Zorgt voor een perfecte waterdichtheid van het dak.

Biedt tevens natuurlijke ventilatie.

De frames van dit montagesysteem kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, wat een elegante en goedkope oplossing oplevert. De installatie, die zelf voldoet aan alle voorschriften, dient wel door gecertificeerd personeel te worden aangelegd. Hierdoor wordt de veiligheid gewaarborgd en het risico op brand aanzienlijk verlaagd.

In Haarlem werden deze zonnepanelen met een frame van GSE Intégration in het dak geïntegreerd.

De veiligheid van geïntegreerde PV-systemen is vooral afhankelijk van de toegepaste materialen en een vakkundige aanleg. Is er sprake van brand bij geïntegreerde systemen (in-dak), dan wordt als oorzaak vooral gewezen naar kabels en connectoren. Schade-experts, zo schrijft TNO, schatten dat in 80 tot 99 procent van de brandincidenten, de oorzaak schuilt in problemen met connectoren. Soms kan er ook na uitvoerig onderzoek geen enkele oorzaak gevonden worden.

Opleiding

Met de juiste materialen (connectoren, optimizer) en het toepassen van de voorschriften kan veel schade worden voorkomen. Ook de vakbekwaamheid van monteurs is van groot belang, en dus de opleiding. Het is (nog) niet verplicht om zonnepanelen door gecertificeerde bedrijven aan te laten leggen, maar veel organisaties uit het werkveld, zoals verzekeraars, pleiten daar wel voor.

Het is onder meer BDA Dak- en Gevelopleidingen die zorgdraagt voor de vakbekwaamheid en examens op dit terrein door middel van het opleiden voor de InstallQ-erkenningsregeling Zonnestroomsystemen (PV). Daan de Mooij (BDA) vertelt over de opleiding: “Als je op een goede en verantwoorde manier het werk wilt uitvoeren, begint dat bij het ontwerp en advies. Waarbij de bewustwording er moet zijn over hoe je het systeem gaat realiseren, wat je allemaal kunt leggen en welke componenten je precies gaat toepassen. Hoe groot moet bijvoorbeeld de omvormer zijn, hoe gaat de bedrading lopen, hoe ga je het huis binnen, hoe maak je dat lucht- en waterdicht?”

“Wij schenken in de opleiding heel veel aandacht aan de juiste verbindingen, dus aan de connectoren. Het monteren van de connectoren op de juiste manier met de juiste gereedschappen is een examenonderdeel. Daarbij gaat het ook over het gebruik van de juiste gereedschappen en niet zomaar een stanleymes. En je moet weten hoe je aan de wartel in plaats van aan het huis draait.”

