CO2-uitstoot verkleinen met duurzaam plaatmateriaal

Om de milieu-impact fors te kunnen verkleinen, gaat het Ierse staatsbedrijf MEDITE SMARTPLY nauwer samenwerken met partners en klanten. De producent van MDF- en OSB-platen wil richting 2030 CO 2 -neutraal zijn wat betreft de uitstoot afkomstig van de eigen activiteiten en aangekochte bronnen, aldus managing director Chris King.

MEDITE SMARTPLY maakt deel uit van Coillte, een innovatief en FSC-gecertificeerd Iers bosbouwbedrijf dat eigendom is van de Ierse staat. De fabricage van duurzame, houtachtige plaatmaterialen vormt de kern van de activiteiten van MEDITE SMARTPLY. Ook houdt het bedrijf zich bezig met het duurzaam beheren van bossen. Coillte is de grootste bosbouwer van Ierland en verantwoordelijk voor het beheer van 440.000 hectare voornamelijk bebost land.

Alle MDF- en OSB-platen zijn gemaakt van hout dat dus afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en bijdragen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving. Doordat de producten gedurende de gehele levenscyclus koolstofdioxide opslaan, zijn ze eveneens van waarde voor bouwers die echt duurzaamheid nastreven. “Duurzaam bosbeheer is essentieel om CO 2 -neutraal te worden en uiteindelijk helemaal energieneutraal”, aldus Chris King. “Het kappen van bomen op het juiste moment en het vervolgens aanplanten van nieuwe bomen die opnieuw groeien en koolstof opslaan, maakt onderdeel uit van dit proces. Zo dragen wij bij aan duurzame bouwoplossingen.”

Voetafdruk verkleinen

Om de ecologische voetafdruk verder te verkleinen, is MEDITE SMARTPLY in 2021 volledig overgestapt op groene stroom. Ook is 95 procent van de gebruikte energie voor eigen werkzaamheden hernieuwbaar. “Het is onze ambitie om tegen 2030 CO 2 -neutraal te zijn wat betreft de uitstoot die afkomstig is van onze eigen activiteiten en die van aangekochte bronnen”, vervolgt King. “Uiteindelijk willen we tegen 2050 helemaal energieneutraal zijn, in lijn met de wetgeving.”

Vanaf het moment dat de bomen in de duurzaam beheerde bossen groeien tot het punt van productie, wordt koolstofdioxide opgeslagen in de platen van MEDITE SMARTPLY. Dit blijft opgeslagen gedurende de levensduur van het product, ook wanneer het product wordt geïmplementeerd in een gebouw. De platen zijn volledig gecertificeerd, bezitten het UKCA- en CE-keurmerk en zijn legaal afkomstig uit de eigen bossen.

Om ten slotte leidend te zijn op het gebied van duurzaamheid, wil MEDITE SMARTPLY klanten en partners ondersteunen om ook de impact op het milieu te verkleinen. King licht toe: “Door samen te werken met onze klanten en leveranciers, hebben we als industrie een grotere impact. Wij blijven investeren en onderzoek doen naar innovatieve, duurzame oplossingen om ervoor te zorgen dat onze producten voorop blijven lopen op het gebied van milieuprestaties”, besluit King.

Bron: Persbericht MEDITE SMARTPLY