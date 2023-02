Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd met volle focus op houtbouw

Duurzaam Gebouwd mag weer een nieuwe partner verwelkomen: MEDITE SMARTPLY. Productmanager Rebecca Goldsmith vertelt over de duurzaamheidsambities en toekomstbestendige projecten die het bedrijf uitvoert. Ontdek bijvoorbeeld oplossingen voor Passiefhuis-ontwikkelingen.

Op welke manieren dragen jullie bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Rebecca Goldsmith (foto rechts): “De toewijding aan duurzaamheid is de kern van alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Wij hebben de ambitie om tegen 2030 CO 2 -neutraliteit te bereiken van scope 1 en 2-emissies. We boeken op dit gebied uitstekende vooruitgang, maar erkennen dat er nog veel werk aan de winkel is. Ons langetermijndoel is om in 2050 een net-zero-productiebedrijf te zijn.

Op dit moment is 95% van de energie die MEDITE SMARTPLY voor de productie opwekt hernieuwbaar. In 2021 hebben we een Garantie van Oorsprong-bewijs voor groene stroom verkregen, waardoor we onze overstap naar 100% groene stroom bevestigen.

Verder zijn we van plan om samen te werken met klanten en onze toeleveringsketen. We willen hen ondersteunen bij hun reis om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Deze samenwerking zal helpen om goede praktijken binnen de industrie te bevorderen en dit leidt weer tot een beter begrip van de uitdagingen waarmee onze sector wordt geconfronteerd. We werken dus nauw samen om meer impact te maken als het CO 2 -reductie betreft.”

Hoe dragen jullie producten bij aan een circulaire en duurzame gebouwde omgeving?

Goldsmith: “Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde emissies van broeikasgassen. Dit onderstreept het belang om bij het kiezen van bouwmaterialen bewust te kiezen voor duurzame opties. Op hout gebaseerde panelen houden CO 2 vast en daarom kan het gebruik van meer hout de klimaatverandering tegengaan. Wij zijn ervan overtuigd dat hout de komende jaren de belangrijkste grondstof wordt voor een duurzame en circulaire economie. Het is niet alleen een geweldig duurzaam bouwproduct, het is ook het beste materiaal om energiezuinige en warme huizen mee te bouwen.

Onze SMARTPLY OSB en MEDITE MDF zijn gemaakt van duurzaam beheerde houtproducten. Onze OSB is gemaakt van dennen- en sparrenhout en ons MDF bestaat voor 40% uit houtsnippers en voor 60% uit bijproducten.”

Kun je een voorbeeld geven van een milieubewust project waarbij je betrokken bent?

Goldsmith: “Als onderdeel van een aansprekend renovatieproject in Cardiff - een ontwikkeling van twaalf huizen met twee slaapkamers - koos Lowfield Timber Frames de SMARTPLY PROPASSIV-panelen naast hun eigen houten frames. De woningen zijn gebouwd volgens strenge Passiefhuis-normen en bieden een gezond binnenklimaat, terwijl ze zeer weinig energie nodig hebben voor verwarming en koeling. En het gebruik van houtskeletbouw voor de constructie verlaagt de ecologische voetafdruk van de ontwikkeling.

Het grote voordeel van een Passiefhuis-constructie is het verminderde energieverbruik tijdens de levensduur van de constructie. Dit leidt tot lagere energiekosten en ook minder CO 2 -emissies. In het project werd ook gebruikgemaakt van een Larsen-vakwerkpaneel, een lichtgewicht uitbreiding van een muur die extra ruimte creëert voor de isolatie.”

Darren Jarman, managing director van Lowfield Timber Frames, voegt daaraan toe: “Dit project in Cardiff is slechts een van de vele Passiefhuis-projecten die we de afgelopen twee jaar voltooiden. We hebben nu een buitenmuur die niet alleen voldoet aan de Passiefhuis-normen, maar die ook een extreem lage CO 2 -uitstoot heeft. De buitenmuur is getest op brandveiligheid en voldoet aan de vereiste luchtdichtheid, waardoor de verwarmingsbehoefte en de exploitatiekosten van het pand dalen.” Het ambitieuze project maakt deel uit van het Cardiff Living-programma, een tienjarig partnerschap tussen de Cardiff Council en Wates Residential, dat 1.500 nieuwe woningen oplevert op locaties in de stad.

Goldsmith vervolgt met meer details over de hier toegepaste innovatie: “De SMARTPLY PROPASSIV is een luchtdicht OSB/3-paneel met geïntegreerde, dampregulerende eigenschappen voor gebruik in houtskeletbouwconstructies. De luchtdichtheid is ingebouwd in het OSB-paneelsubstraat en de toegepaste, gespecialiseerde oppervlakteafwerking zorgt voor een verhoogde en constante dampweerstand aan de warme kant van de constructie. De panelen zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Je leest hier meer informatie over de SMARTPLY PROPASSIV.”

Jarman concludeert: “Hoewel er andere producten beschikbaar zijn die de vereiste luchtdichtheid bereiken, is SMARTPLY PROPASSIV de meest robuuste oplossing die er beschikbaar is.”

Waarom is MEDITE SMARTPLY toegetreden als partner van Duurzaam Gebouwd?

Goldsmith: “Op het gebied van duurzaamheid is Duurzaam Gebouwd een belangrijk landelijk platform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector. Om deze doelgroep te bereiken met thema’s als energietransitie, circulariteit en gezondheid, hebben we een samenwerkingsverband opgezet. Het platform organiseert ook interessante evenementen, die kennisdeling tussen experts stimuleren. Wij dragen hier graag aan bij.”

Foto boven (Shutterstock): Bosbouw in Ierland