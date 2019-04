No regret verduurzaming voor appartementen Nijeveldsingel

Aan de Nijeveldsingel in Utrecht komen 79 nieuwe appartementen van Woningcorporatie Portaal. Bouwbedrijf Van Dillen is betrokken bij het sloop-nieuwbouwproject, in een design & build-constructie.

Bijzonder aan het project zijn de no regret maatregelen. Alle 79 appartementen kunnen eenvoudig worden aangesloten op een gasloos- of bodemwarmtesysteem en zijn nu al vele malen duurzamer dan hun voorgangers. Zo wordt er een collectief verwarmingssysteem onder het in PV-panelen uitgevoerd tropendak gerealiseerd en zijn er meerdere duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. We sommen de verschillende kenmerken voor je op:

Duurzaamheidskenmerken bij oplevering complex:

EPC = 0,4 bij oplevering op complexniveau

Dakisolatie = Rc 6

Gevelisolatie = Rc 4,5

Vloerisolatie maaiveld niveau= Rc 3,5

Vloerisolatie 1 e verdieping= Rc 4,5

verdieping= Rc 4,5 Collectieve HR ketels > cascade opstelling 8 stuks Remeha Quinta Ace 115

Type C ventilatie CO 2 -gestuurd

Door de toekomstbestendigheid en de no regret maatregelen worden bewoners maar één keer geconfronteerd met werkzaamheden. Ook op het vlak van circulariteit is nagedacht over de sloop en nieuwbouw. Met Van Liempt sloopbedrijven werd hergebruik van materialen uit de sloop geïnventariseerd. De uitkomende materialen worden zoveel mogelijk weggezet in de markt voor herbestemming. Het dakbeschot, binnendeuren, dakbalken, stalen trappen, balkonhekken en andere elementen aangeboden op de website van Gebruikte Bouwmaterialen. Uitkomend puin als hout en metalen zijn gerecycled.