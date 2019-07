Prefab essentieel voor iconisch nieuwbouwproject in Arnhem

In het hart van Arnhem verrijst De Martinus, dat straks de historische binnenstad en de Rijn met elkaar verbindt. Het multifunctionele gebouw herbergt 13 stadswoningen en ongeveer 300 vierkante meter aan commerciële ruimtes. “Dankzij prefab kunnen we hier snelheid én kwaliteit realiseren.”

Als we langs De Martinus lopen, zien we de Jansbeek kabbelen, een beekje dat eerder uit het centrum was verdwenen. Wie straks langs de commerciële ruimtes loopt of in een van de residenties woont, kan weer genieten van deze historische beek. Als we langs de gevel in aanbouw lopen, horen we een van de omstanders zeggen: “Kijk, dat deel moeten ze nog monteren”, wijzend naar een nog ontbrekend stuk metselwerk in de gevel.

Het is niet voor niets dat er prefab metselwerk wordt toegepast. De binnenstad bruist van activiteit en deze bouwvorm leidt tot een snel bouwproces, met weinig overlast voor de omgeving. Voor samenwerkingspartners Klok Groep Bouw & Ontwikkeling en Aberson is het niet de eerste keer dat ze met het prefab-bijltje hakken. “In een eerder project werkten we al samen”, blikt directeur Gerard Bosman van Aberson terug. “Toen kwam er een soortgelijke vraag, ook voor prefab oplossingen.”

Innovatief en prefab bouwen

Prefabricage en conceptmatig bouwen zijn niet nieuw voor Klok Groep. Sinds 2006 is het werken met integrale oplossingen voor het bouwbedrijf in een stroomversnelling gekomen. “Vanaf dat moment probeerden we zoveel mogelijk te standaardiseren”, legt directeur Harold van Rooijen van KDO Vastgoedontwikkeling uit. “Het ‘legoliseren’ van de bouw werd interessanter vanwege de stijgende bouwkosten. Daarnaast waren er minder mensen nodig om hetzelfde werk te doen, een voordeel dat relevanter is dan ooit. En last but not least: het verlagen van faalkosten.” Al deze voordelen lijken noodzakelijk om de bouwopgaves in te vullen. “Bij de verduurzaming van woningbouw zie je dat de weg naar #VanGasLos veel kosten met zich meebrengt. Om die onrendabele top de baas te kunnen, moet je innoveren.”

Op diezelfde innovatie lijkt Aberson ook zijn pijlen te richten. “Onze doelstelling is dat minimaal 20% van wat we verkopen, uit vernieuwende producten komt”, vertelt Bosman. “Zeker als je je realiseert dat nog niet iedereen in de bouw- en vastgoedsector uit het traditionele denken is gestapt, is dat een uitdagend percentage.” In veel innovatieve oplossingen van het bedrijf zit circulariteit en duurzaamheid ingebakken. “Die zien we niet meer los van elkaar en deze twee elementen zijn vervlochten in onze bedrijfsvoering. Op dit moment hangt er nog veel af van de uitvraag. De Martinus is een voorbeeld van een project waar innovatief bouwen vooropstaat.”

Toekomstbestendigheid door BIM

Een andere bijzondere eigenschap is de uitwerking in een Bouw Informatie Model (BIM). “We proberen ieder werk in BIM-modellen onder te brengen”, geeft Van Rooijen aan. “Dat doen we voor de toekomstbestendigheid en verhoging van kwaliteit.” Vanwege de ingewikkelde detaillering en de minimale fouttolerantie was BIM hier van toegevoegde waarde. Door een project volledig in BIM te maken is het mogelijk om een materialenpaspoort in te vullen. Dit overzicht dient vervolgens weer om de waarde van een gebouw te definiëren en het loskoppelen en terugnemen van grondstoffen eenvoudiger te maken. “Vanzelfsprekend gaan wij hierin mee”, geeft Bosman aan. “We kunnen voor veel oplossingen die we leveren BIM-details aangeven. Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat BIM geen doel op zich is, maar een middel voor efficiëntie en risicobeheersing. Het kan zoals Harold al aangeeft toekomstbestendigheid in de hand werken en iseen tool om circulariteit te borgen.”

De Martinus moet straks een icoon worden voor Arnhem. “Het sluit goed aan bij het Focus Filmtheater, ook een bijzonder gebouw. Eind april 2018 waren alle stadswoningen van De Martinus al verkocht. Voor Aberson en het projectteam is de multifunctionele accommodatie nu al een visitekaartje. “We nemen relaties graag mee naar het prominente gebouw en laten met gepaste trots zien hoe prefab een oplossing kan zijn voor complex metselwerk en het bouwproces kan verbeteren en versnellen”, besluit Bosman.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Walter Frisart