Gemeente Den Haag versnelt energietransitie met warmte- en koudenet

Het tweede grote duurzame warmte- en koudenet komt er, dankzij een samenwerking tussen de combinatie Heijmans-Essent en de gemeente Den Haag. Zowel nieuwe als bestaande gebouwen worden op het netwerk aangesloten. Het gaat om 5.000 tot 7.500 nieuwe woningen en ongeveer 110.000 vierkante meter aan verse kantoorvoorzieningen, winkels en horeca, evenals de huidige gebouwen.

De combinatie Heijmans-Essent kreeg de opdracht na een Europese aanbesteding van de gemeente Den Haag. Doorslaggevend in de keuze voor de combinatie waren de lage uitstoot van schadelijke broeikasgassen, de betaalbaarheid en de aanpak rondom klanttevredenheid. “Het is heel mooi dat we voor dit deel van de Binckhorst [tussen Trekvlietplein en Maanweg, red.] een duurzaam energiesysteem kunnen realiseren”, aldus Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie. wethouder Arjen Kapteijns . Dit is goed voor de energietransitie in de stad.”

Slimme uitwisseling

De energie wordt opgewekt door zowel bodemenergie via een Warmte Koude Opslag (WKO) als aquathermie. Met laatstgenoemde onttrekt men warmte uit oppervlaktewater van de Trekvliet en uit drinkwater. Maarten Kokshoorn van Heijmans: “Niet alleen ontwerpen, realiseren en onderhouden wij energiesystemen, we gaan dit energiesysteem nu ook exploiteren met onze partner, Essent.” Waarop CEO Resi Becker van Essent aanvult: “We optimaliseren energiestromen en dragen direct bij aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen met Ectogrid [regelt de slimme uitwisseling tussen warmte en koude, red.]. Dit terwijl de energierekening betaalbaar blijft.”

Fasering

Het contract gaat in september 2023 in en kent twee fases. De ontwikkelfase en de exploitatiefase. Nog in 2023 wordt gestart met het eerste ontwerp. Tijdens de ontwikkelfase ontwerpen en bouwen de twee partijen het warmte- en koudenet. In 2027, wanneer het eerste gebouw is aangesloten start de energielevering. De rest van de gebouwen zal tussen dan en 2038 aansluiten. Heijmans-Essent (waarin beide partijen een 50% aandeel hebben) levert vanaf dan lokale warmte en koude gedurende 30 jaar. Tussen 2027 en 2038 bouwt de omzet op vanaf €0,5 miljoen naar een jaarlijkse omzetprognose van circa €6 miljoen.

Beeld: Heijmans