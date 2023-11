Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale huurwoningen en Bouwinvest Healthcare Fund verworf 98 woningen in het project. Duurzaamheidskenmerken van het project zijn: gasloos, Warmte Koude Opslag (WKO) en een comfortabel binnenklimaat.

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 330 woningen in drie deelgebieden is Dura Vermeer Bouw Zuid West. Ook de mobiliteitshub en de groene autovrije openbare ruimte wordt door de bouwer ontwikkeld en gerealiseerd. Dura Vermeer Bouw Zuid West blijft actief betrokken bij de gebiedsontwikkeling als exploitant van de mobiliteitshub.

Gasloos en warme jas

Op het gebied van duurzaamheid zijn er diverse maatregelen: zo worden de woningen gasloos en wordt gebruikgemaakt van een WKO. De installatie zorgt ervoor dat iedere woning een fijn binnenklimaat heeft. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan een hoge mate van isolatie, onder andere met driedubbelglas en worden slimme installaties toegepast voor een lagere energierekening voor bewoners. WijCK is ook eenvoudig in het kader te plaatsen van de vernieuwde verduurzamingsstrategie Net Zero van Dura Vermeer. Over de uitgangspunten sprak Duurzaam Gebouwd eerder Lizzy Butink van Dura Vermeer: "We nemen onze verantwoordelijkheid en halveren de directe én indirecte uitstoot in 2030 ten opzichte van 2022."

Snelheid en samenwerking

De ontwikkeling kwam snel tot realisatie nadat in de zomer van 2022 de locatie via een tender in de portefeuille van Dura Vermeer kwam. Directeur vastgoedontwikkeling Nicolle Terlouw van Dura Vermeer Bouw Zuid West over de snelheid: “We hebben binnen Dura Vermeer alle facetten voor een gebiedsontwikkeling als deze in huis waardoor we snel schakelen. Daarnaast hebben we met Bouwinvest Healthcare Fund, woningcorporatie De Goede Woning en de Gemeente Pijnacker partners die samen met ons de schouders onder het plan hebben gezet.” Raymond de Boer van Dura Vermeer Bouw Zuid West vult aan: "Naast het feit dat wij alle facetten voor een gebiedsontwikkeling in huis hebben, zorgt het tijdig aanhaken van onze projectmanager ervoor dat het ontwerp met de vier verschillende architecten in rap tempo en binnen budget wordt uitgewerkt tot een definitief uitvoeringsmodel (UO). Het zelf modelleren met onze modelleurs helpt hier enorm bij. De engineering haakt tijdig aan voor de technische input en inkoop, waardoor start bouw vanaf winnen tender in minder dan 1,5 jaar gerealiseerd is.”