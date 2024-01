Oogsten voor 280 tijdelijke woningen Pagelaan Utrecht

De start van de bouwwerkzaamheden van een complex van 280 tijdelijke woningen aan de Pagelaan in Utrecht is een feit. Op de locatie stond voorheen een ROC-schoolgebouw en het project, dat de naam ‘Fairland Studios’ krijgt, bestaat uit 280 sociale huurwoningen. Het zijn zelfstandige studio’s van 27 vierkante meter met eigen keuken en badkamer.

Wethouder wonen Dennis de Vries van gemeente Utrecht is enthousiast dat de woningen bijdragen aan het verminderen van de woningnood: “Ik spreek veel jongeren die vastzitten omdat ze geen eigen woning kunnen krijgen. Naar verwachting krijgen bewoners in de zomer van 2024 de sleutel. Naast het plaatsen van deze tijdelijke woningen blijven we ons inzetten voor het realiseren van permanente nieuwbouw en kijken we samen met corporaties hoe we de bestaande woningen beter benutten.”

Studios hergebruiken

Fairland Studios bestaat uit studio’s die worden hergebruikt. Ze staan deels al op de locatie, maar worden buiten Utrecht opgeknapt en vernieuwd. De woningen worden in twee fases opgebouwd aan de Pagelaan. Ook het grondwerk, heiwerk en de aanleg van de fundering vindt in twee fases plaats. Het gehele project is naar verwachting klaar in augustus 2024.

Oogsten in plaats van slopen

Door het ROC-gebouw te oogsten in plaats van te slopen, zorgt het projectteam voor een verlaging van de CO 2 -uitstoot. Dat past in de ambitie van gemeente Utrecht om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Volgens New Horizon Urban Mining heeft ieder gebouw het in zich om een ‘donorgebouw’ te worden.

Beeld: vlnr - Dennis de Vries (wethouder Wonen), Stefan Boere (regiodirecteur Janssen de Jong Projectontwikkeling), Lawa de Vries (Leyten) en Martijn van Sluijters (inspire*).