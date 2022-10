Geef jouw huisvesting toekomstvastwaarde

De dag van morgen vraagt om verduurzaming van je bedrijfsvoering. Hoe bereid jij jouw huisvesting voor op een duurzame toekomst en hoe ga je als gebouweigenaar of -beheerder voldoen aan nieuwe regelgeving? Het antwoord krijg je op donderdag 17 november tijdens het Kennisevent Toekomstvastwaarde, dat Heijmans organiseert in samenwerking met Duurzaam Gebouwd.

De wetgeving op tal van gebieden stelt steeds hogere eisen aan je huisvesting. Volgend jaar is er een Energielabel C nodig en in 2024 volgt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Europese Unie gaat bedrijven dan verplichten te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Hoe beheers je ondertussen je kosten en voeg je tegelijkertijd waarde toe aan je gebouw? En dat niet alleen voor de gebruiker, maar ook voor de omgeving en voor de lange duur. Dat is huisvesting waar iedereen iets aan heeft, vandaag en morgen; dat is huisvesting met toekomstvastwaarde.

Tijdens het kennisevent is er een uiterst interessant programma met o.a.:

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability en Coördinator Duurzaamheid aan de TU Delft. Andy neemt ons mee in de wereld van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen en klimaatadaptie.

Suze Gehem, CEO van De Groene Grachten en uitgeroepen tot duurzame bouwvrouw.

Thomas Stegenga, adviseur duurzaamheid bij Aveco de Bondt. Thomas vertelt over de laatste wet- en regelgeving op het gebied van CSRD en de impact daarvan op de bedrijfsvoering van organisaties.

Marc de Vreede, directievoorzitter Heijmans Bouw & Techniek, over de visie van bouwbedrijf Heijmans op de duurzaamheidsopgave in de markt.

Diverse interactieve sessies met organisaties die vertellen over hoe zij hun bedrijfsvoering hebben verduurzaamd en wat het hen heeft opgeleverd.

Datum & tijd

Donderdag 17 november van 12.00 tot 18.00 uur, inclusief lunch en netwerkborrel.

Locatie

Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1 in Soest.

Aanmelden

Claim je plek en meld je aan via deze link.