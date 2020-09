Start bouw duurzame appartementen in Den Haag

In Den Haag startte woningcorporatie Staedion vorige week met de bouw van 43 duurzame appartementen in de sociale huursector. De woningcorporatie ligt op koers om in 2021 gemiddeld label B te halen.

Op 16 september onthulden bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski (woningcorporatie Staedion) en directeur Bart Maas (aannemer Thunnissen) het bouwbord. Op deze locatie in de Haagse wijk Mariahoeve (‘Haverkamp’) realiseert Staedion 43 duurzame appartementen in de sociale huursector. De woningen naar een ontwerp van Bureau 070 zijn bijna energieneutraal. De nieuwbouw appartementen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 door Thunnissen opgeleverd.

“Wij zijn blij”, vertelt Krzeszewski, “dat wij ook hier weer betaalbare én duurzame woningen kunnen realiseren. Zo dragen wij bij aan de beschikbaarheid van woningen voor huurders die minder kunnen besteden en wij dragen ook bij aan het verduurzamen van de stad.”

“Vanuit de Design & Build-uitvraag”, gaat Maas namens Thunnissen verder, “konden wij maximale waarde bieden en een kwalitatieve invulling geven aan dit project. Zo sluit het complex perfect aan op de duurzaamheidsambities van Staedion. Wij kijken er ongelofelijk naar uit om op deze plek in Den Haag een aantrekkelijke, duurzame nieuwe woonomgeving te realiseren”, aldus Maas.

Compacte woningen

Er komen driekamerappartementen van circa 60 m2 aan Haverkamp. De woningen op de begane grond krijgen een terras aan het openbaar groen. De overige woningen hebben allemaal een balkon. Deze compacte woningen zijn heel geschikt voor tweepersoonshuishoudens. Alle woningen krijgen een energielabel dat vergelijkbaar is met A+ (zeer laag energieverbruik). Staedion ligt daarmee op koers om in 2021 gemiddeld label B te halen voor de gehele portefeuille (36.000 woningen).

Duurzaam label

Elk appartement wordt voorzien van vloerverwarming en een warmtepomp voor de opwekking van warmte en warm water. Er is een goede isolatie aangebracht met onder meer kunststof kozijnen en triple glas. De vloerverwarming zorgt in de zomer ook voor enige koeling. De bewoners gebruiken geen gas meer en kunnen koken op inductie. Op het dak komen zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie.

Bij de officiële bouwstart waren geen omwonenden en andere betrokkenen op de bouwlocatie aanwezig in verband met het coronavirus.

Bron: Persbericht Staedion

Op de foto v.l.n.r. Douwe de Vries (projectleider Thunnissen), Willem Krzeszewski (bestuursvoorzitter Staedion), Bart Maas (directeur Thunnissen), Dieuwerke Spaans (projectmanager Staedion)