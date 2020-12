2021, jaar van de waarheid voor transitievisie warmte

Elke Nederlandse gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Maar wat is een transitievisie warmte precies en wat moet er allemaal in staan? Check de laatste stand van zaken op de vernieuwde pagina over de transitievisie warmte (TVW).

Op de nieuwe pagina van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) vind je een brede waaier van ingangen, ervaringen en oplossingen om te komen tot een gedragen TVW. Ken jij als betrokkene al het precieze tijdpad, de 1,5-miljoendoelstelling, het schaalniveau en de actualisaties? Ook is er aandacht voor afstemming met relevante stakeholders en vooral voor communicatie en participatie. Daar ligt volgens velen de sleutel om de TVWs ook succesvol te kunnen toepassen.

Neem de casus Selwerd (Groningen), waar serieus wordt geïnvesteerd in de sociale infrastructuur en tegelijkertijd wordt geluisterd naar behoeften van bewoners. Door te schakelen vanuit een integrale blik, zo is te lezen in het verhaal op de website van het PAW, kun je natuurlijke momenten aangrijpen om de benodigde thema’s bespreekbaar te maken. Zoals een reconstructie van de lokale infrastructuur, de renovatie van een wijkgebouw of informatieavonden over een nieuwbouwlocaties. Dat zijn de perfecte momenten om meteen ook over de energietransitie en aardgasvrij te praten.

Armoede, werkloosheid en eenzaamheid

De stad Groningen wil in 2035 volledig van het gas af zijn en voor de wijk Selwerd mikt men al op 2030. Onder de naam Sunny Selwerd worden daar nu armoede, werkloosheid en eenzaamheid aangepakt. Bijvoorbeeld in het Wijkbedrijf, gehuisvest in een oud schoolgebouw, waar bewoners van alle leeftijden en culturen hun talenten kunnen inzetten en uitventen.

Dankzij Sunny Selwerd ontstaat er in de wijk een sociaal netwerk waarvan de gemeente kan gebruikmaken. Ook het wijkplatform met actieve vrijwilligers vormt een klankbord voor de gemeente. Het wijkplatform heeft een buurtregisseur in dienst, die bewonerscollectieven op een informele manier bij elkaar brengt. Daar zijn ambtenaren minder goed toe in staat.

De gemeente Groningen probeert dat laatste op te vangen met gebiedsteams, bestaande uit de wijkwethouder, gebiedsmanager en vertegenwoordigers van alle domeinen (stadsontwikkeling, stadsbeheer, sociaal domein). Zij ‘fietsen’ als een ‘guerrillateam’ door de gemeente heen, die verder sectoraal werkt. Zij kunnen zo sneller schakelen en urgente onderwerpen met elkaar verbinden (zoals wonen, leefbaarheid, energie en armoede).

Energiebox

Onder het gebiedsgericht werken binnen Selwerd vallen ook vier energiecoaches, lezen we nog steeds in het verhaal op PAW. Vanuit een participatiebaan worden zij getraind om op bezoek te gaan bij mensen. Daarbij is er aandacht voor kleine aanpassingen, zoals isolatie en een waterbesparende douchekop, die betaald kunnen worden vanuit een ‘energiebox’ die iedereen krijgt.

Het heikele punt van financiering wordt in Groningen ook al op eigen wijze aangepakt, aldus PAW. Een aantal wethouders is er klaar mee, zegt Henk Kieft van het betrokken bureau KAW. “Zij willen geen ‘nee’ meer horen, maar zorgen ervoor dat een aantal zaken echt en in samenhang wordt opgelost.”

Lees hier de complete visie van Groningen (onder het kopje Praktijkvoorbeelden).

