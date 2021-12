Lokaal snoeihout zorgt voor verwarming gasloze wijk Lelystad

Met de warmte uit een biomassacentrale op een steenworp afstand van de Warande-wijk kunnen 1500 woningen en een bedrijf in Lelystad van warmte worden voorzien. Er is voldoende hout aanwezig voor een ongestoorde warmtelevering en bij een storing neemt een back-upcentrale op gas het over.

In het zuiden van Lelystad ontstond de afgelopen jaren de nieuwe woonwijk ‘Warande’. De gemeente besloot deze wijk, die midden in de natuur ligt, vanaf het begin aan te sluiten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De komende jaren breidt de wijk nog flink uit en ook nieuwe woningen zullen warm water en verwarming uit het bestaande warmtenet halen.

Momenteel verwarmt Ennatuurlijk 700 woningen en één bedrijf met het warmtenet. De wijk verdubbelt de komende jaren naar 1500 woningen. Ennatuurlijk zal ook de 800 extra woningen verwarmen met energie uit een nabijgelegen fabriek.

Biomassa

De Primco biomassacentrale ligt op een steenworp afstand van de Warande-wijk. Deze centrale produceert genoeg warmte voor de hele wijk en brandt voor het overgrote deel (96%) op houtsnippers van lokaal snoeihout. Voor de productie van (bijvoorbeeld) deuren en kozijnen worden bomen gekapt. Takken en tophout van die bomen worden ter plekke versnipperd voor gebruik in centrales als deze. Het hier gebruikte snoeihout komt uit de Flevopolder en van de Veluwe. Bij Primco liggen er altijd voldoende houtsnippers in de opslag voor een ongestoorde warmtelevering.

Als er onderhoudswerkzaamheden bij de biomassacentrale plaatsvinden (of een zeldzame storing) neemt een gasgestookte back-upcentrale de verwarming van de wijk tijdelijk over, zodat de wijk nooit zonder verwarming of warm water komt te zitten. Doordat werkzaamheden tot een minimum worden beperkt, en er bijna nooit storingen zijn, komt slechts 4 procent van Primco’s warmte uit deze gasgestookte noodoplossing.

Gecertificeerd hout

“De houtsnippers die Primco gebruikt zijn volgens de NTA8080-norm gecertificeerd”, zegt Justin Valentijn, Asset Manager bij Ennatuurlijk. “Dat wil zeggen dat de biomassa voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen. Het warmtenet in Lelystad is daarom één van de meest duurzame warmtenetten in Nederland.”

Het net dat de Warande-wijk verwarmt heeft een primaire energiefactor van 0,08. Dat wil zeggen dat er voor de productie van 100 eenheden energie, slechts 8 eenheden fossiele brandstof nodig zijn. “We zijn op weg naar een volledig duurzame toekomst”, aldus Valentijn, “en als Ennatuurlijk doen we er alles aan om deel van de oplossing te zijn”.

Bron tekst & foto onder: Persbericht Ennatuurlijk

Foto boven: Shutterstock