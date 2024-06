Duurzaam Gebouwd op PROVADA 2024

Netcongestie is geen belemmering, maar een kans. Voor zowel woningcorporaties, gemeenten als ontwikkelaars. En welke impact maken we als we utiliteitsgebouwen als sportcomplexen gasloos en toekomstbestendig maken? Op 11, 12 en 13 juni aanstaande meert Duurzaam Gebouwd Lunchtalks aan bij de Provada. Pak een broodje, neem plaats en deel kennis.

Je lunch op de Provada wordt op deze manier wel héél erg lekker: combineer het nuttige met het aangename door je aan te sluiten bij een van deze talks en leg meteen de verbinding met experts in het verduurzamingsvakgebied. In dit artikel laten we je zien welke activiteiten we organiseren en schrijf je je in!

Dinsdag 11 juni: Doorbouwen met netcongestie

Op dinsdag 11 juni staat een actuele problematiek centraal: netcongestie. Berichtgeving in de media richt zich vooral op de uitdagingen. Warmtepompen die niet meer aangesloten worden of projecten die helemaal geen doorgang meer vinden. Klopt die realiteit, of moeten we ons meer richten op de kansen die onze sector heeft binnen deze kaders? En op welke manier zorgen we voor échte toekomstbestendigheid? Hierover gaat Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd in gesprek met Marcel de Ruiter van VanWonen, Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric en Gerrolt Ooijman van Woningcorporatie Wonion.

Ja, ik eet een broodje mee en kom naar de lunchtalks! Deze vinden plaats van 12u tot 12u30, op stand 11-25, bij gastheer Alklima / Mitsubishi Electric.

Woensdag 12 juni: Verduurzamen met netcongestie

Een dag later kijken we nogmaals naar deze actualiteit, maar dan vanuit een gemeentelijk perspectief. Gemeenten en vastgoedeigenaren moeten een keuze maken uit een breed aanbod aan oplossingen voor de energietransitie, in uitdagende tijden. Welke strategie zorgt voor het beste toekomstperspectief? Hierover praat Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd met Freek Willems van gemeente Haarlemmermeer en Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric.

Woensdag 12 juni: CO 2 -budget – Carbon Based Development

Als je benieuwd bent naar hoe je een ontwikkeling stuurt op een CO2-budgetbenadering, dan ben je bij deze sessie op het goede adres. Gespreksleider Wim Kooyman van Smart WorkPlace gaat in gesprek met Ingrid Hulshoff van Achmea Real Estate, Nina van der Giessen van Rabobank en Sjoerd Groen van RYSE. De sessie vindt plaats op de stand van RYSE, 12-41. Je bent van harte welkom.

Donderdag 13 juni: De KNVB - Van oranje naar groen

Last but certainly not least: op de derde en laatste dag van de Provada 2024 praat Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd met Tim Hofman van KNVB en Martijn van Leerdam van Alklima / Mitsubishi Electric over hoe sportcomplexen toekomstbestendig worden en van het gas af gaan. Welke mogelijkheden zijn er en hoe kunnen gemeenten en bedrijfsleven hieraan bijdragen? Ontdek hoe de KNVB impact maakt op de duurzaamheidsdoelstellingen van ons kikkerland.

Let op: voor alle bijeenkomsten en sessies geldt: je hebt een geldig ticket voor Provada 2024 nodig om aan te sluiten.