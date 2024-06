Dit zijn de oplossingen voor netcongestie

Dagelijks is netcongestie in het nieuws, genoemd als belemmerende factor voor verduurzaming. Zo wordt onder andere genoemd dat warmtepompen niet meer in woningen worden aangesloten. Klopt die situatie en welke mogelijkheden zijn er nog wél om gebouwen toekomstbestendig te maken?

Experts Gerrolt Ooijman van Wonion, Marcel de Ruiter van VanWonen en Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric praten je bij over hoe netcongestie hun organisaties en ambities raakt. Ze blijven niet te lang stilstaan bij de negatieve impact die dit maakt, maar belichten vooral kansen. Op welke manier blijven we doorbouwen?

Je luistert de DG Talks door hieronder op de play-knop te drukken. Ook kun je deze pagina bekijken.