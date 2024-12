“Aangenomen Energiewet helpt einddatum aardgas vaststellen”

Het aannemen van de Energiewet is een feit. Hierdoor wordt het onder andere mogelijk dat wijkbewoners en bedrijven zelf opgewekte duurzame energie uitwisselen. En door de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) geven gemeenten duidelijkheid over warmtealternatieven voor wijken, als ze van het aardgas afgaan.

Hierdoor wordt een volgende stap gezet in het versnellen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, waarvoor gemeenten Wijkuitvoeringsplannen maken. In het rapport ‘Op weg naar CO2-neutraal’ gaven we al een overzicht van de vorderingen omtrent de doelstelling om via een wijkgerichte aanpak woningen gasloos te maken: ‘Gemeenten als regisseur van de warmtetransitie werken hard aan een Warmteprogramma, om voor iedere buurt met de laagst mogelijke kosten een verduurzaming voor elkaar te krijgen.’

Haalbaarheid en betaalbaarheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op het aannemen van de Energiewet, die naar verwachting op 1 april 2025 in werking treedt en op de Wgiw, die gefaseerd in werking treedt. Met laatstgenoemde wordt volgens VNG de haalbaarheid en betaalbaarheid van collectieve warmtenetten verbeterd, netcongestie tegengegaan en de weg naar een duurzamere warmtevoorziening gerealiseerd.

Stok achter de deur

De Energiewet maakt het voor inwoners en bedrijven mogelijk om energie te delen en geeft gemeenten de bevoegdheid om volgens de VNG in het uiterste geval met een raadsbesluit het omgevingsplan te wijzigen en de einddatum voor het gebruik van aardgas in een gebied vast te stellen: “Met deze stok achter de deur kan worden voorkomen dat het gasnetwerk in de toekomst tegen hoge kosten voor een gering aantal aansluitingen in stand moet worden gehouden.”