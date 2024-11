Bouwpoort: verhelderend perspectief op netcongestie

Netcongestie is een groeiend probleem in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat we in de maatschappelijke behoeften kunnen voorzien, zoals woningbouw en verduurzaming. Dat vraagt om een elektriciteitsnet dat de groei van duurzaam opgewekte energie en toenemende vraag aankan. Wat zijn de grootste uitdagingen, en vooral: welke oplossingen liggen binnen handbereik? Je ontdekt het bij Bouwpoort, dé ontmoetingsplek voor politici, beleidsmakers en bestuurders met ondernemers en opdrachtgevers uit de bouw. Georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NVTB en Duurzaam Gebouwd.

Met trots kondigt Bouwpoort de eerste spreker aan: Laurens de Vries, hoogleraar Complexe energietransities en coördinator van het Energy Systems Integration Program van de European Energy Research Alliance (EERA). Hij is een expert op het gebied van marktontwerp en -regulering in de energiesector en op het gebied van integratie van energiesystemen. Hij gaat zijn inzichten met ons delen. Samen met een deskundig panel en het publiek bespreekt hij de kansen in ons energienet. Een open en heldere blik voor een beter inzicht op dit belangrijke onderwerp.

Bouwpoort brengt professionals uit de bouwwereld bijeen om voor de sector relevante ontwikkelingen met de politiek en stakeholders te bespreken en op die manier beleidsmatige en politieke processen te versterken.

Meer informatie volgt op de website van Bouwpoort.

Wat is Bouwpoort?

Bouwpoort is dé ontmoetingsplek voor politici, beleidsmakers en bestuurders met ondernemers en opdrachtgevers uit de bouw. Het doel van Bouwpoort bijeenkomsten is om een brug tussen marktpartijen en politiek te vormen langs onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn. Initiatiefnemers van Bouwpoort zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Duurzaam Gebouwd en NVTB (Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie).

Foto: Bouwpoort 2023, lees ook dit verslag.