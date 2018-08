Kadaster voor materialen heeft nieuwe partner

Madaster, het kadaster voor materialen, heeft een nieuwe partner: HumbleBuildings.

Het doel van Madaster is om ieder materiaal in een gebouw een identiteit te geven aan de hand van een grondstoffenpaspoort. Dit paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en huidige locatie van materialen.

Dit is onder andere belangrijk als urban mining, het terugwinnen van grondstoffen wordt toegepast. Daarnaast is het een belangrijk middel om de waarde van materialen te weten, om ze bijvoorbeeld te verhandelen op een marktplaats.

“Als HumbleBuildings maken we een meetbaar en inzichtelijk projectdossier”, vertelt Edwin Lammertink van Mandèl Circular Building en HumbleBuildings. “Met onze diensten registreren we de materialen vanaf de eerste stappen naar een ‘as built’-situatie, realisatie en de verdere levensduur van objecten in de woning- en utiliteitsbouw.” Volgens directeur Martijn Oostenrijk ziet HumbleBuildings het belang om een materialenpaspoort te integreren in projecten. “Als totaaladviseur kan ze mede zorg dragen dat informatie van een project beschikbaar komt, zodat gedetailleerde materialenpaspoorten worden gegenereerd in Madaster.”