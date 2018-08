De impact van AVG op deurintercomsystemen

De GDPR ofwel AVG heeft voor een heleboel organisaties de afgelopen tijd voor veranderingen in bedrijfsvoering gezorgd. Persoonsgegevens en privacy worden beter beschermd door deze regelgeving. In een video laat Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen van Comelit Nederland weten welke impact de wet heeft voor deurintercomsystemen.

“Een belangrijk onderdeel van privacy is dat buren in een appartementencomplex niets te maken hebben met uw bezoek”, geeft Van Veen aan. “De verbinding tussen bewoner en bezoeker moet privé blijven en mag niet worden afgeluisterd door derden.”

Beelden vastleggen

Woningcorporaties en VvE’s vragen vaker om systemen waarmee beelden kunnen worden vastgelegd. Dat doen ze om onder andere vandalisme te voorkomen. “In zo’n geval vraagt de AVG om een aantal maatregelen. Zo mogen de beelden alleen worden bekeken als er een redelijk belang is.” Hiervoor is het goed om een beheerder aan te stellen die alleen op uitdrukkelijk verzoek beelden terugkijkt en afweegt of dit de privacy van opgenomen personen schaadt. “Deze persoon stelt de beelden alleen beschikbaar aan de politie als deze de beelden vordert.”

Opslagtermijn

Een ander onderwerp is de opslagtermijn van de beelden. “De opnameapparatuur moet zo worden ingesteld dat de beelden na 5 dagen worden overschreven.” De AVG geldt wel als er beelden worden gemaakt door een bedrijf of een VvE, in tegenstelling tot particulier gebruik. Voor organisaties of VvE’s moet er een goede reden zijn voor verwerking van de beelden.

