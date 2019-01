Van terugverdientijd naar duurzaam beleid

Veel gebouwbeheerders onderzoeken de mogelijkheden om hun pand duurzaam te koelen of verwarmen. Als het aankomt op de haalbaarheid, keken ze tot voor kort nog vaak door de traditionele bril waarbij terugverdientijd leidend is voor een eventuele investering. Terwijl wisselende energieprijzen, de druk om CO 2 te besparen en mogelijke energiebelastingen er momenteel voor zorgen dat juist die terugverdientijd moeilijk te voorspellen is. Om die reden is een kentering zichtbaar: de thema’s toekomstgericht ondernemen en duurzaamheid krijgen een steeds strategischere rol binnen organisaties.

In mijn vorige carrière als bankier toetste ik naast de financiële onderbouwing juist ook de visie en strategie van bedrijven. Het niet inspelen op toekomstige ontwikkelingen werd als een bedreiging gezien. Inmiddels zie je dat bij veel organisaties direct terug in de praktijk: waar duurzaamheid voorheen als ‘iets erbij’ werd opgepakt door de afdeling facilitair beheer, wordt het nu een strategisch beleidsthema waarvoor een aparte afdeling wordt gecreëerd. Het staat dus hoger op de agenda en er worden steeds meer targets op gesteld. In de investeringsbereidheid is daardoor de factor terugverdientijd minder relevant geworden. Belangrijker is de potentiële besparing van CO 2 , de verbetering van comfort en de positieve invloed op de uitstraling die je als onderneming hebt.

Zowel in mijn vorige baan als nu bij Kuijpers haal ik de meeste inspiratie uit gesprekken met ondernemers die visie hebben. Terugverdientijd is bijna altijd een non-argument. Belangrijker is toekomstbestendigheid: hoe kan een duurzame investering in de komende tien of zelfs twintig jaar iets opleveren voor het bedrijfsproces? Onze huidige relaties die in het verleden bewust kozen voor een duurzaam alternatief, onderschrijven het belang van een goede visie. Al is het maar omdat ze nu niet hoeven te investeren om hun gasslurper te vervangen, om aan nieuwe wet- en regelgeving te voldoen of om – bijna net zo erg – de duurzaamheidstargets te behalen. Vaak zijn het die klanten met visie waarbij wij ook al energieprestaties mogen leveren en besparingen van de installatie hard kunnen maken.

Overigens richt ik me in mijn eerste blog voor Kuijpers graag nog even direct tot alle gebouwbeheerders die worstelen met verduurzaming. Heeft u koudwatervrees om te investeren in duurzame techniek? Bedenk dan: veel bedrijven die een paar jaar geleden op het gebied van verduurzaming hun nek hebben uitgestoken, behoren nu tot de koplopers. Ik weet als geen ander dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Maar met een goede visie op de lange termijn en onze energieprestatiegarantie komen we een heel eind!

Sjoerd Zeijlemaker is commercieel manager bij Kuijpers Ecopartners, een bedrijfsonderdeel binnen Kuijpers dat zich richt op duurzame oplossingen. Deze blog verscheen eerder op de website van Kuijpers.