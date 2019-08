Puzzel in het planologisch paradijs bij Gamechangers in de Bouw & Infra

Gamechangers in de Bouw & Infra zet koplopers op het podium die je alles vertellen over de verbinding tussen de werelden van de bouw en infra. Veranderopgaves en innovatieve vormen van samenwerking komen naar voren. In dit artikel stellen we sprekers aan je voor van het congres en besteden we speciale aandacht aan de keynote van Co Verdaas.

Hoogleraar Co Verdaas van SKG-TU Delft je meer over perspectief en vertrouwen. Verdaas schreef voor het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine de editorial. We lichten alvast een tipje van de sluier op: ‘We leven in een planologisch paradijs. Zo’n 15 jaar terug leek ons land ‘af’. Het ruimtelijk beleid werd gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Begrippen als energietransitie en klimaatadaptatie kwamen in de nationale Nota Ruimte van 2005 eenvoudigweg niet voor.’

Verdaas vervolgt: ‘De inzichten zijn snel veranderd: plannen en projecten die geen rekeningen houden met CO2-reductie worden niet meer gemaakt. Ook de klimaatverandering vraagt om een frisse blik op de inrichting van onze steden. Bereikbaarheid, circulariteit, biodiversiteit vragen eveneens om nieuwe concepten, samenwerking en gerichte investeringen.’ In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine (verschijning in september 2019) lees je de volledige editorial van Co Verdaas.

Eerder besteedden we al aandacht aan een van de andere keynotes van het congres, namelijk die van Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda.