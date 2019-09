'Neem de lead en maak een SDG-agenda'

De bouw- en vastgoedsector doet er goed aan om de leiding te nemen in het opstellen van een SDG-agenda voor de gebouwde omgeving, compleet met bijbehorende set indicatoren en concrete doelen. Die conclusie blijkt uit de whitepaper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector’.

De publicatie van de hand van Stratego Advies laat onder andere zien dat vastgoedprofessionals nog nauwelijks bekend zijn met de SDG’s, maar er wel steeds vaker mee krijgen te maken. Aan de paper lag een enquête-onderzoek ten grondslag onder bijna 100 vastgoedprofessionals, met aanvullend een uitgebreid literatuuronderzoek.

De SDG’s zijn zeventien doelstellingen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling. Vanuit de ogen van de professional is SDG11, over duurzame steden en gemeenschappen, de belangrijkste SDG als het gaat om vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Andere goals die in onze sector van belang worden geacht zijn betaalbare en duurzame energie (SDG7), goede gezondheid en welzijn (SDG3), verantwoorde consumptie en productie (SDG12) en klimaatactie (SDG13). Dit zijn dezelfde goals waaraan pensioenfondsen en institutionele beleggers prioriteit geven en waarin ze investeren.

Ook opmerkelijk is dat dit de SDG’s zijn waar de aandacht naar uitgaat vanuit gemeenten. De SG11 kent naast een fysieke kant ook een sociale: bijvoorbeeld de werkgelegenheid, openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid zijn hierin opgenomen. “Voor de bouwsector biedt dit kansen”, geeft Bas van de Griendt van Stratego Advies aan. “Willen de investeringen van onder meer pensioenfondsen renderen, dan vraagt dat om een totale invulling van de goals die aansluiten bij de lokale realiteit en behoeften.”

De whitepaper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector’ is nu te downloaden op de website van Stratego Advies.