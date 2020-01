Bram Adema en Jan Willem van de Groep op Building Holland 2020

Op Building Holland beklimmen topexperts het podium, binnen actuele en urgente thema’s als Energietransitie, Circulair Bouwen en Slim & Gezond. Ook deze week stellen we weer twee nieuwe sprekers aan je voor, die hun kennis delen op het integrale event voor de bouw- en vastgoedsector.

Bram Adema, CFP Green Buildings

Allereerst Duurzaam Gebouwd-expert en oprichter/directeur van CFP Green Buildings Bram Adema. Hij staat bekend als een van de meest vooruitstrevende ondernemers op het gebied van duurzame gebouwen. Met online tools en kundige consultants werkt CFP als een katalysator voor verduurzaming en heeft Bram duizenden organisaties en meer dan 300.000 gebouwen verduurzaamd. Daarnaast vraagt Bram als organisator of spreker op verschillende events aandacht voor de verduurzaming van de bouwsector in binnen en buitenland. Op zijn expertprofiel lees je meer over zijn activiteiten.

Jan Willem van de Groep, Factory Zero

Ook mag disruptor Jan Willem van de Groep niet ontbreken als expert. Jan Willem van de Groep is founder van ARXlabs, Factory Zero en Challenge the Future. Hij was tot voor kort verbonden aan het energietransitieprogramma Energiesprong. Binnen dat programma richtte hij zich op het versnellen van radicale innovaties door ondermeer de introductie van een nieuwe industrieel sectormodel. Datzelfde doet hij nu als enterpeneur.

