Uitreiking ABN AMRO Duurzame 50 op Building Holland Digital

Het gaat door: de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 vindt plaats op 28 oktober aanstaande, tijdens Building Holland Digital. Op die dag kom je erachter wie de dapperen zijn die niet alleen zelf versnellen, maar anderen helpen om uit te blinken in duurzaamheid.

Foto: Terugblik naar het Green Tie Gala 2019 en de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50

Spotlight op ‘de groenen’

Dit jaar gaat de aandacht voor de felbegeerde award in bouw- en vastgoedland niet naar individuele prestaties, maar naar het verder brengen van het collectief. Met het thema ‘Silver, Gold, Green’ staat de spotlight vooral op ‘de groenen’ die een groep of branche meekrijgen in hun overtuiging en enthousiasme.

Keynote van Mark van Baal

Zoals ieder jaar hebben we diverse keynotes rondom de uitreiking, die het belang van het integraal verduurzamen duiden. Met gepaste trots maken we dan ook bekend dat we op het podium onder anderen Mark van Baal hebben, die Follow This startte, een beweging van groene en activistische aandeelhouders. Deze groep steunt Shell om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs en breidt zijn missie nu uit naar de rest van de olie-industrie. Van Baal vertelt je hoe een multinational in beweging krijgt.

Digitale award-ceremonie

Wil je de uitreiking live meemaken? Maak je dan op voor een bijzondere, digitale award-ceremonie op woensdag 28 oktober. Je schrijft je in via deze link. Met jouw registratie ben je ook welkom op de andere dagen van Building Holland Digital en de overige programmaonderdelen. Daarmee heb je meteen jouw ticket voor drie dagen lang kennisdeling in handen. Op de website van Building Holland vind je het programma.