Hoe ga jij aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen?

Met ‘Beleid’, ‘Beweging’ en ‘Borging’ als centrale thema’s voor het driedaagse MVI-congres krijg je volop inspiratie en advies om te versnellen in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. In dit artikel laten we je zien op welke sprekers je kunt rekenen, tijdens dit digitale event voor overheden.

Tijdens het MVI-congres vinden er plenaire- en deelsessies plaats, met een grote diversiteit aan onderwerpen, rondom de drie centrale thema’s. We richten ons in dit artikel op de sprekers die op de mainstage staan. De eerste dag staat in het teken van beleid, met onder andere keynotse van Reinier Guijt, van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Martien Vromans van gemeente Haaren.

Bewegen en borgen

Tijdens de tweede dag leer je hoe je in beweging komt, met een wervelende duopresentatie van Jack Stuifbergen van Breedweer en Anja in 't Velt van Van Gogh Museum. Gedurende de derde en laatste dag is het tijd om het borgen van klimaatvriendelijk inkopen aan te halen. Dat doet bijvoorbeeld Michiel Zijp van het RIVM.

Complete programma en inschrijven

Voor het complete programma en de sprekersprofielen bekijk je de website van het MVI congres. Eerder lieten we je zien hoe de drie dagen eruitzien en op welke vlakken je kennis kunt delen. Ook gaven we aan hoe je je kunt inschrijven en op welke doelgroepen het congres zich richt. Hier lees je het nog eens na en hier schrijf je je in.