Bijzondere woonconcepten en het Langer Thuis Akkoord op het ZorgSaamWonen Congres

Het thema van het ZorgSaamWonen Congres, dat plaatsvindt op 7 december is 'Kiezen voor Geschikt Wonen'. Keynotes op podium zijn onder anderen Kees Diepeveen en Marilyn Haimé. Als deelnemer laat je je niet alleen inspireren door deze experts, maar neem je ook deel aan allerlei interessante deelsessies. Hieronder lichten we er een paar uit.

Rotterdam, Ouder en Wijzer; Voortgang Langer Thuis Akkoord

In 2035 is twintig procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat stelt andere eisen aan de stad. Meer woningen voor ouderen, meer zorg en ondersteuning in de wijken, straten die makkelijk begaanbaar zijn en een andere manier van met elkaar omgaan. In het programma Ouder en Wijzer (2019) heeft de gemeente de plannen vastgelegd. Voor de uitwerking is in februari het Langer Thuis Akkoord 2020-2025 gesloten tussen marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraars, ouderenorganisaties en de gemeente. Hoe verloopt de uitvoering van de plannen? Wat gaat goed en waar liggen knelpunten?

Bijzondere woonconcepten, bijzonder fijn wonen?

Bijzondere woonconcepten krijgen steeds meer aandacht: hoe zorg je voor een fijne woonomgeving voor álle huurders? Vanuit woningcorporatie Mitros praat Anemoon van Dijk u graag bij over de laatste ontwikkelingen. Naast het sociale aspect, heeft ook de (nieuw)bouwtechnische kant zich aan te passen. Jop van Buchem laat zien welke kansen en uitdaging er zijn voor de vastgoedontwikkeling van bijzondere woonconcepten. In de sessie komen o.a. de recente oplevering van 222 woningen in Leidsche Rijn, waarvan 30% voor ex-daklozen, en een nieuwe inschrijving samen met het Leger des Heils aan de orde.

Veilig en prettig thuis wonen

Corporatie BrabantWonen en zorgorganisatie BrabantZorg zijn vier jaar geleden gestart met het programma Veilig en prettig Thuis om ouderen in de wijk te informeren over veiligheid. Zeker nu mensen langer zelfstandig blijven wonen is het belangrijk dat zij dit zo prettig en veilig mogelijk kunnen doen. Samen met andere organisaties zoals de brandweer, het welzijnswerk, zorgorganisaties geven ze voorlichting over domotica, veiligheid, valpreventie en voeding. Ad Sterkens van Brabant Wonen en Bernadette Hoefs van BrabantZorg geven een toelichting op dit succesvolle traject. Lees verder.