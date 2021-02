Quick wins en financieringsmogelijkheden tijdens event voor schoolbesturen en gemeenten

In een online eventreeks georganiseerd door Duurzaam Gebouwd en Stedebouw & Architectuur laten we zien hoe je een gezonde school realiseert en de kwaliteit van je vastgoed en lesgeving verhoogt. Het eerste event staat op de rol voor 11 maart aanstaande en vertelt je welke financieringsmogelijkheden er zijn, hoe je de sectorale routekaart gebruikt en quick wins aanpakt.

Op deze pagina vind je het programma terug: diverse experts maken hun opwachting. Zo nemen Marion Breg en Wim Lengkeek van Kenniscentrum Ruimte-OK deelnemers mee in een stap voor stap verduurzaming voor scholen en laten ze zien hoe duurzaamheid een onderdeel kan worden van je meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Daarnaast vertelt Tanja van Nes, beleidsadviseur School & Omgeving bij de PO-Raad, over de sectorale routekaart verduurzaming scholen. Dit brengt in kaart welke vernieuwingsslag je kunt maken en wat het kostenplaatje is, zodat een integrale kijk op jouw situatie binnen handbereik is.

Vanzelfsprekend zijn er verschillende sessierondes, waarover we op deze pagina al een tipje van de sluier oplichten. Wil jij je vastgoed toekomstbestendig maken met weinig moeite? Dan schrijf je je hier in.