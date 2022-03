Richard Helmus wint ISS Workplace Manager of the Year 2022

Richard Helmus is uitgeroepen tot dé topmanager, die het meeste impact maakt op de werkomgeving en het welzijn van de gebruikers: de ISS Workplace Manager of the Year 2022. Hij werd verkozen door een vakjury bestaande uit onder anderen Michel Tobe.

Tobe nam de honneurs waar bij afwezigheid van jury-voorzitter Majorie Jans. De eer om als ISS Workplace Manager of the Year bekroond te worden is meerledig: enerzijds is het een overwinning om door de vakjury als topmanager uitgeroepen te worden, anderzijds is het de eerste keer dat de jaarlijks verkiezing gehouden wordt. De topmanager werd na beraad gekozen door een vakjury, die beoordeelden op de elementen duurzaamheid, gezondheid, sociaal, verbinding en kennisdeling. De award gaat naar de persoon die gemotiveerd is op alle vijf van deze onderdelen.

De kersverse jaarlijks verkiezing benadrukt het belang van de gezonde en duurzame werkomgeving voor gebruikers en het initiatief ervoor werd genomen door ISS en kennisplatform Smart WorkPlace. De jury zag een lijst met genomineerden die met uiterste zorgvuldigheid was samengesteld en een duidelijk proces om tot een goed afgewogen selectie te komen. De kwaliteit van de aangeleverde profielen laat zien dat het vakgebied op de kaart staat en continu in ontwikkeling is. ‘Dat smaakt naar meer!’. Na zorgvuldige afweging waarbij alle kandidaten uitgebreid zijn besproken zijn we met trots tot de volgende uitslag gekomen.

De top 5:

5 Pieter Lems

Pieter is een man met een missie en zorgt ervoor dat er tot op board niveau aandacht is voor human Facility management. Hij heeft een flinke transformatie binnen de organisatie neergezet. Zeer interessant is de ruimte die Pieter geeft aan start ups om zo de innovatie te ‘boosten’.

4 Martine Atzema

Martine zet vanuit human facility management de mens centraal. Ze werkt integraal, is sterk in verbinding en zorgt dat het team als geheel kan presteren. Mooi is hoe zij workplace management, facilitair en primair proces aan elkaar verbindt.

3 Ilse Schapendonk

Ilse heeft binnen een non corporate omgeving enorm stappen gezet in workplace management. Ze heeft zowel binnen als buiten de ‘winkel’ vernieuwd en dat is enorm knap. Wat ons opviel is dat Ilse echt laat zien dat workplacemanagement iets is wat je doet en waar je met hard werken mooie resultaten voor alle gebruikers kan bereiken.

2 Ernst-Willem van Drumpt

Ernst Iemand is enorm gegroeid in zijn rol, als jonge man vol enthousiasme gestart en dat als senior nog steeds breed uitdragend. Hij is de beweging die binnen het bedrijf is gestart consequent blijven inzetten en uitbouwen. Hij is iemand die heel breed kijkt, workplacemanagement is niet alleen de werkplek in een gebouw maar ver daar buiten.

1 Richard Helmus

Richard is de man die op alle vijf de criteria die we als jury gesteld hebben hoog scoort en dat doet hij vanuit zijn persoonlijke intrinsieke motivatie. Hij wordt zelfs door andere genomineerden aangehaald als een inspiratie. Richard heeft een holistische visie en deelt die met een breed publiek. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Er zit weinig licht tussen wat hij uitdraagt en wie Richard is als persoon.

Workplace Xperience vindt plaats van 29 tot en met 30 maart 2022 in The Next Level te Gorinchem. Deelnemen? Dat kan. In dit artikel vind je de mogelijkheid om je in te schrijven.