Innovators gezocht: Masterclass!

Herken je dit: je hebt een idee of vinding op je werk en je hebt het zelfs succesvol toegepast! Het idee is ontstaan uit een probleem of ergernis en je hebt geen bestaande oplossingen op de markt kunnen vinden. In dat geval voldoet jouw vinding aan drie belangrijke voorwaarden voor een succesvolle innovatie, namelijk: er is een probleem, jij hebt een oplossing en deze bestaat nog niet. Een gat in de markt!

Maar... je vindt het lastig om deze vinding zelf succesvol op de markt te brengen. Je mist o.a. technische kennis, financiële middelen en marketingervaring. Dan hebben wij voor jou de oplossing!

Masterclass

Deze masterclass helpt je op weg om direct aan de slag te gaan! Door het volgen van de materclass krijg je inzicht in wat er allemaal nodig is om jouw vinding op de markt te brengen. Je leert welke 11 aspecten een belangrijke rol spelen en hoe je antwoorden krijgt op belangrijke vragen, zoals:

Hoe bescherm ik mijn vinding?

Hoe krijg ik een professioneel productontwerp?

Hoe selecteer ik de juiste partners?

Waar haal ik het benodigde geld vandaan?

Zijn overheidsregelingen nuttig voor mij?

Wat moet ik juridisch vastleggen?

Hoe maak ik een optimaal businessplan?

En niet geheel onbelangrijk: hoe verkoop ik mijn innovatie?

In deze interactieve masterclass van een halve dag presenteren wij op een begrijpelijke manier de 11 aspecten. We vertellen het niet alleen, we laten ook zien. Aan de hand van twee succesverhalen geven wij jou alle handvatten die je nodig hebt om aan de slag te gaan met jouw vinding. Dit alles gebeurt aan de hand van de Matrix ‘Van inventie naar Innovatie’ die ook uitvoerig wordt behandeld in het Handboek, dat je vooraf wordt toegezonden. Na de workshop kan je de Matrix voor jouw eigen vinding zelf invullen en helpen wij jou om de volgende stap te zetten! Schrijf je dus snel in er is plek voor 20 deelnemers.