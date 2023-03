Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit naar all-electric

Er komen in rap tempo verschillende crises op ons af, waaronder de energiecrisis. Het aantal Nederlandse gezinnen dat met energiearmoede kampt, stijgt met flinke aantallen en het gebruik van fossiele brandstoffen wordt onder het vergrootglas gelegd. ‘Het wordt tijd dat we afscheid nemen van aardgas en de samenleving elektrificeren’, is een oordeel dat we overal horen.

In dit whitepaper komen experts van onder andere STIEBEL ELTRON aan het woord en vertellen ze je over de verschillende routes die we kunnen nemen voor de energietransitie. Waaronder de hybride en de all-electric route. Waarom zou je voor een van deze routes kiezen en wat betekent het voor comfort en verduurzaming van je vastgoed? De whitepaper download je gratis in de kennisbank van Duurzaam Gebouwd.