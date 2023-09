‘Meer dan 1 miljoen CO2 bespaard in vijf jaar’

Recyclers Renewi en PreZero vierden de vijfjarige samenwerking in Green Collective, in meer dan 25 binnensteden actief met gezamenlijk bedrijfsafval. Inzamelvoertuigen rijden langs gecombineerde routes om bij te dragen aan een schonere stad. In vijf jaar tijd is 1.324.502 kg CO 2 -besparing gerealiseerd in Nederland.

Het initiatief Green Collective startte vijf jaar geleden in gemeente Gouda. Het doel: minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte. Wethouder duurzaamheid Michel Klijmij-van der Laan vertelt: “We bespaarden in Gouda in vijf jaar tijd 218.964 kg CO 2 , wat gelijk staat aan 141.650 bespaarde kilometers”, zegt Klijmij-van der Laan.

Mijlpaal

Eind 2023 is Green Collective naar verwachting actief in 30 gemeenten. Directeur Operations Eric Pero van Renewi Nederland over deze mijlpaal: “We zijn blij dat we op deze manier in steeds meer gemeenten duurzamer kunnen inzamelen. We verwelkomen andere inzamelaars van bedrijfsafval om samen te werken, met als doel een schonere lucht en beter bereikbare en veiligere steden.”

Op weg naar ZES

Ook Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero, is trots op de resultaten van 5 jaar Green Collective: “Door de oprichting van Green Collective namen we samen met Renewi het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Door inzamelactiviteiten te combineren, kunnen we die efficiënter en duurzamer uitvoeren. En de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug dringen.”