Experts praten je bij over innovatief isoleren

Eerder lieten we je de contouren zien van symposium ‘Innovatief Isoleren’ op 28 november in Oss. Je leert over biobased en circulaire innovaties en ontdekt hoe woningbouwcorporaties en gemeenten het isolatieproces opschalen. Vanzelfsprekend ben je benieuwd naar de sprekers op dit event. In dit artikel kondigen we onder anderen dagvoorzitter Marjet Rutten en sprekers Serena Scholten, David van der Veen en Saskia Hegeman aan.

Na een opening door dagvoorzitter Marjet Rutten is het woord aan Serena Scholten van de Taskforce Natuurinclusief Isoleren. Want kun je isoleren van traditioneel naar innovatief niveau tillen door ook rekening te houden met flora en fauna? De mogelijkheden en kansen hoor je van David van der Veen. Hij is ecoloog bij provincie Utrecht en trainer natuurinclusief bouwen.

Brandveiligheid en isolatie

Vincent Hendriks praat je vervolgens bij vanuit Hendriks Bouw & Ontwikkeling over hoe een bouwer en ontwikkelaar als leverancier en makelaar van grondstoffen kan dienen. Vragen over brandveiligheid en isolatie worden beantwoord door senior adviseur brandveiligheid Saskia Hegeman van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Ook hoor je meer over circulair isoleren, financiersmogelijkheden en komt een expertpanel aan het woord over marktontwikkeling nu en in de toekomst.

Doe mee

Het symposium vindt plaats op 28 november in Dome-X, aan de Kanaalstraat 12b in Oss, met een inloop vanaf 13u en een afsluitende netwerkborrel om 16:45u. Hier lees je meer en schrijf je je in.