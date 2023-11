Modulaire woningen in verplaatsbare straatje Den Bosch

Rabo SmartBuilds was met een groep wethouders, ambtenaren, projectleiders en woningcorporaties van zuidelijk gemeenten bijeen op het verplaatsbare straatje op de Tramkade in Den Bosch. Kenmerken van de woningen die Rabo SmartBuilds plaatst zijn: innovatief, duurzaam én verplaatsbaar.

De woningen van Rabo SmartBuilds moeten een antwoord geven op een maatschappelijk probleem: het tekort aan geschikte huisvesting. Doel van de start-up is om in 10 jaar tijd 12.000 modulaire middenhuurwoningen in Nederland te bouwen. Tijdens de rondleiding in Den Bosch maakten deelnemers kennis met de woningen, bouwers en experts van Tala, Barli, Gapph Modular, DMT Modular Constructions, De Meeuw Nezzt, TheNewMakers, Tree Mobility, Tom van Tuijn en Minitopia.

Woningtekort terugdringen

Samen met commerciële ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten en woningcorporaties wil Rabo SmartBuilds het woningtekort duurzaam terugdringen. Daarover gaf Remco Boer, directeur SmartBuilds, het volgende aan: “Door tijdelijke huisvesting op nieuwe locaties mogelijk te maken, helpen we om die druk te verminderen. We denken niet alleen mee over alternatieve woonoplossingen, maar zorgen ook snel voor de broodnodige woningen.”

Oproep

Op LinkedIn lezen we vanuit Rabo SmartBuilds de volgende oproep: ‘Wil jij in jouw gemeente ook snelheid maken op de woningbouwopgave? En heb je tijdelijke locaties waarop we 50+ woningen met permanente kwaliteit mogen bouwen, grondgebonden en gestapeld, voor het betaalbare huursegment? Neem dan contact op met Rabo SmartBuilds.’ Het verplaatsbare straatje is mogelijk door: BZK Volkshuisvesting, AM Gebiedsontwikkeling, ABN AMRO, Provincie Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Rabobank SmartBuilds.

Beeld: via LinkedIn