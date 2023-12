Congres Fire Safety: duurzaamheid en brandveiligheid

Nationale en internationale sprekers als Heikki Väänänen van de Europese Commissie, Margaret Simonson-McNamee van Lund University en Rudolf van Mierlo van DGMR maken hun opwachting in het congres Fire Safety in a Sustainable Future. Op 21 maart 2024 worden de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten gedeeld in Singer Laren.

Duurzaam bouwen is niet alleen aan een opmars bezig, het is de nieuwe standaard. Met onder andere de toepassing van biobased materialen is het van belang om voldoende kennis te hebben van de gevolgen van duurzaamheid voor brandveiligheid. Het congres Fire Safety in a Sustainable Future zorgt ervoor dat de laatste ontwikkelingen rondom dit thema worden gedeeld.

Holistische blik

Tijdens het congres kun je een holistische blik verwachten op de combinatie van brandveiligheid en duurzaam bouwen. Maar ook door het aanbieden van de nieuwste onderzoeksresultaten en praktische informatie op relevante deelgebieden. Je leest het volledige programma op de website van DGMR, maar we lichten alvast een tipje van de sluier op.

Verse inzichten

Heikki Väänänen vat vanuit de Europese Commissie de huidige brandveiligheidsactiviteiten in DC GROW samen. Margaret Simonson-McNamee (Lund University) vertelt alles over haar werk op het gebied van brandbestendigheid van duurzame gebouwen. Wojciech Wegrzynski van ITB deelt de resultaten van grootschalige brandtesten op (groene) gevels en Johan Anderson van RISE presenteert de laatste resultaten van de ontwikkeling van een Europese grootschalige brandtest voor gevels.

Rudolf van Mierlo en Paul Hoondert van DGMR presenteren nieuwe manieren van testen om de brandveiligheid van gevels in Nederland aan te tonen. Over de ontwikkelingen van sprinklersystemen in duurzame woonomgevingen vertelt Johan Hoogeweg van DGMR je alles. Ontdek de andere sprekers op de website van DGMR. Je schrijft je hier in.