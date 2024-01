Onderzoek: bouwbedrijven onvoldoende voorbereid op Omgevingswet

Uit onderzoek van Autodesk blijkt één op de vijf Nederlandse bouwprofessionals aangeeft dat hun organisatie niet voldoende is voorbereid of geschoold om te voldoen aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 van kracht en ondervraagde bedrijven geven onder andere aan dat er onduidelijkheid is over verantwoordelijkheid.

Ook geeft 52% van de ondervraagde bedrijven aan dat ze niet beschikken over technologie of digitale hulpmiddelen om te voldoen aan de regelgeving. Ze weten niet wie verantwoordelijk is voor welk gebied van naleving (38%), of begrijpen de voorschriften onvoldoende (29%). Ben de Swaef, Construction Cloud Account Executive Benelux bij Autodesk Construction, illustreert: "Hoewel de Wkb per 1 januari van kracht is voor nieuwbouw van eengezinswoningen, is de uitkomst een sterke indicator dat bouwprofessionals op zoek zijn naar duidelijke info en manieren om de juiste digitale processen en audits op orde te hebben voor huidige en toekomstige regelgeving.”

Moderne bouwmethodes

Tegelijkertijd zijn er positieve noten. Zo verwacht de bouwbranche in 2024 goede resultaten: 69% van de Nederlandse bedrijven verwacht een omzetstijging van gemiddeld 48%. Dat komt onder andere door moderne bouwmethodes. Denk aan bouwen op offsite of prefab bouwen. Andere factoren zijn de toenemende vraag naar bouwprojecten als gevolg van publieke en private investeringen, efficiënt werken en getalenteerde werknemers.

Bedrijven geven aan meer te willen innoveren. Zo geeft 32% aan om de komende twee jaar prioriteit te geven aan investeringen op het gebied van IT en technologie. Op de langere termijn willen bedrijven zich richten op moderne bouwmethodes. Hieronder vallen ook BIM (40%) en kunstmatige intelligentie (38%).

Extra personeel, nieuwe vaardigheden

Des te belangrijker om de juiste mensen aan te trekken voor deze focus op innovatie. Medewerkers met nieuwe vaardigheden zijn erg in trek. 30% heeft extra personeel nodig voor nieuwe diensten die men wil aanbieden. Er is vooral behoefte aan werknemers met kennis van AI, Virtual Reality, offsite bouwen, 3D-printing en robotisering. De uitdaging schuilt in het vinden van deze professionals: 89% vindt het lastig om voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. Als reactie hierop wil 36% van de respondenten de komende twee jaar investeren in training of bijscholing van bestaand personeel, wat kan helpen om hen te voorzien van benodigde skills.

Ben vertelt dat digitalisering bedrijven niet alleen helpt sneller te werken, maar ook personeel werk uit handen kan nemen. “Met het oog op het huidige personeelstekort is het positief dat de focus op moderne bouwmethoden bedrijven helpt, mensen met meer verschillende behoeften en vaardigheden aan te spreken. Bovenal komt uit ons onderzoek naar voren dat investeren in het opleiden van nieuw én huidig personeel van cruciaal belang is voor de toekomst van de bouwsector.” Dat beaamt Gert-Jan Ditsel, business partner Digitaal Bouwen bij Dura Vermeer Groep: “We zijn ervan overtuigd dat het behouden van talent net zo belangrijk is als het aantrekken ervan.”

Autodesk gaf Censuswide de opdracht om het onderzoek over onder andere de voorbereiding op de Omgevingswet uit te voeren.

Het verschil maken

Volgens hem ligt het succes van de bouwsector in het vermogen om het potentieel van mensen te koesteren en een cultuur te creëren waarin iedereen in staat is om het verschil te maken. “Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, heeft de bouwsector een personeelsbestand nodig dat net zo innovatief en flexibel is als de uitdagingen waar we voor staan. Geschoolde werknemers zijn niet alleen de ruggengraat van onze dagelijkse activiteiten, maar ook de architecten van deze transformatie.”

Het onderzoek download je hier. Het werd uitgevoerd door Censuswide, in opdracht van Autodesk, in de periode van 6 oktober tot en met 16 oktober 2023. Ondervraagd werden 406 experts en managers uit de bouwindustrie in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, waarvan 100 uit Nederland.