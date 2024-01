Nieuwe fabriek voor prefab vloersystemen

VBI breidt haar productiecapaciteit uit met een nieuwe fabriek in Koudekerk aan den Rijn. Hiermee vult ze de toenemende behoefte aan milieuvriendelijke prefab vloersystemen in, voor een duurzame groei op lange termijn.

De fabriek en de uitbreiding van de productiecapaciteit vormt een antwoord op de verwachte toenemende productie woningbouw. VBI verwacht dat die vanaf medio 2025 weer toeneemt. Herre Elsenga, directeur van VBI, illustreert het belang van de nieuwe fabriek: “Als marktleider is VBI vastbesloten om het voortouw te blijven nemen in de duurzame transformatie van onze sector. Deze nieuwe fabriek stelt niet alleen onze capaciteit veilig, maar vergroot ook onze voorsprong in duurzame vloersystemen."

Ideale uitvalsbasis

De faciliteit is volgens VBI ultramodern en krijgt een productiecapaciteit van 2 miljoen vierkante meter kanaalplaatvloeren per jaar. Automatisering en hightech geïndustrialiseerde processen ondersteunen een efficiënte, veilige en hoogwaardige productie met een aanzienlijk verminderde impact op het klimaat. Koudekerk aan den Rijn vormt volgens VBI een ideale uitvalsbasis voor leveringen in West-Nederland: een regio waar het komende decennium veel woningen en appartementen worden gebouwd.

Medio 2024 start de bouw van de eerste fase met een productiecapaciteit van 1 miljoen vierkante meter kanaalplaatvloeren per jaar. Eind 2025 is deze fase van de nieuwe fabriek volledig operationeel.