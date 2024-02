Investering van 50 miljoen euro in verduurzaming sociale huurwoningen

Woningcorporatie WoCom ging een langdurige samenwerking van 6 jaar aan met Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan. De krachtenbundeling is gericht op de verduurzaming van WoComs woningbezit. Het gaat om een investering van ruim 50 miljoen euro in sociale huurwoningen, verspreid over gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren.

Ook woCom zet in op verduurzaming om haar bestaande woningvoorraad van ruim 8.500 sociale huurwoningen energetisch te verbeteren. “Om dat nog sneller te kunnen realiseren moeten we opschalen, anders werken en groter denken”, vertelt Anke Nieuwland, manager Vastgoed bij de woningcorporatie. “Na een zorgvuldig selectieproces kozen we hiervoor drie vaste partners. Tot en met 2030 hebben we met Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan betrouwbare leveranciers die beschikken over uitgebreide kennis om de verduurzaming samen door te ontwikkelen tegen eerlijke prijzen. Deze samenwerking biedt ons continuïteit, snellere doorlooptijden, beheersbaarheid van budgetten en meer rust.”

De ketenpartners nemen het gehele verduurzamingsproject op zich, van voorbereiding tot nazorg, inclusief sociale begeleiding tijdens de uitvoering. Tot nu toe werd elk project individueel aanbesteed bij verschillende partijen.

Integrale aanpak

Gerard Dinnessen, algemeen directeur bij Caspar de Haan, over de nieuwe samenwerking: “Elke dag werken we aan het creëren van duurzame, comfortabele woningen. We tekenden om de komende jaren 1.600 bestaande woningen van woCom te verduurzamen.” Ook bij Van der Meijs zetten ze graag hun ervaring in om samen met woCom, bewonersvertegenwoordigers en de andere twee ketenpartners te zorgen voor dat betaalbare en energiezuinigere thuis voor bewoners. “Juist vanwege die integrale aanpak waarin de bewoner centraal staat”, benadrukt directeur Geert van der Meijs. “Met elkaar bouwen we aan vooruitgang en toekomstbestendig wonen, waarbij aandacht voor de bewoners hoog in het vaandel staat”, vult Harko Kloeze, algemeen directeur bij Ballast Nedam Zuid hem aan. “Wij kijken uit naar een fijne ketensamenwerking, want door van elkaar te leren, word je samen sterker.”

Belang van huurders

Om het selectieproces integer te laten verlopen werd dit geleid door een extern, onafhankelijk adviesbureau, waarbij een vertegenwoordiger van de huurdersorganisaties voortdurend het belang van de huurders in het oog hield. Deze huurdersvertegenwoordiging was nauw betrokken bij de besluitvorming en hield consequent het belang van de huurders in het oog. “Die input was van onschatbare waarde bij elke beslissing”, geeft Anke aan. “Want de wensen en tevredenheid van bewoners zijn belangrijk voor het slagen van de energietransitie. We betrekken bewoners structureel bij de verduurzaming van hun huizen.”

Om deze mijlpaal te vieren en de gezamenlijke toewijding aan duurzaamheid te onderstrepen,

organiseerde woCom 30 januari een ‘groen’ tekenmoment.

Foto boven, met de klok mee van links naar rechts