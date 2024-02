<span>Challenge voor 100.000 woningen bouwen</span>

Studenten Built Environment van Breda University of Applied Sciences gingen de uitdaging aan om oplossingen te bedenken voor het woningtekort in Nederland. Dat doen ze middels de Cities: Skylines II game, in een challenge waarbij ze worden uitgedaagd om 100.000 woningen te bouwen om zo te laten zien hoe zij dit grote maatschappelijke probleem in Nederland zouden aanpakken.

Cities: Skylines is een stedenbouw- en simulatiespel waarin je de controle hebt over het bouwen en beheren van een stad. Het spel biedt een uitgebreide set middelen en functies waarmee spelers hun eigen stadsplanning kunnen uitvoeren, infrastructuur kunnen ontwikkelen en de economie en bevolking van hun stad kunnen beheren. De voorwaarden die de studenten hebben meegekregen om hun stad te bouwen waren: ecovriendelijk, duurzaam, autoluw, veel openbaar vervoer en goed bereikbaar.

De challenge bestaat uit drie fases, waarbij elke student de game benadert vanuit zijn/haar specialisatie. In fase 1 komt ruimtelijke ordening aan bod, waarin onder andere gewerkt wordt aan het bestemmingsplan, de wetgeving en de financiën. In fase 2 ligt de focus op mobiliteit en bijbehorende infrastructuur, zoals het aanleggen van busroutes en fietspaden. In fase 3 wordt toegewerkt naar een stedenbouwkundig eindontwerp, waarbij er oog is voor genoeg groen, en het aantrekkelijk maken van de stad.

In onderstaande video tref je de drie Built Environment studenten van Breda University of Applied Sciences, die samen de uitdaging aangaan.