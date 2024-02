Verlaag uitstoot broeikasgassen met 90 procent per 2040

De Europese Commissie heeft de lidstaten geadviseerd om per 2040 de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te verlagen. Deze aanbeveling van Eurocommissaris Wopke Hoekstra is geen poging om de lat nog hoger te leggen op het gebied van klimaat, maar een logische tussenstap op weg naar de afspraak om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Het stellen van het tussentijdse doel, op basis van wetenschappelijk onderzoek, moet het voor bedrijven, regeringen en consumenten duidelijker maken welke keuzes zij het beste kunnen maken, op weg naar een klimaatneutrale samenleving. Die overgang is overigens al volop bezig. Met de nu geplande maatregelen komt de reductie van CO 2 uit op ongeveer 88 procent. Het nu voorgelegde doel is in feite dus een relatief kleine opschaling, gericht op het volledig nakomen van de wet.

De Europese klimaatafspraken hebben een basis in internationale afspraken. In 2015 hebben alle Europese landen zich via het akkoord van Parijs vastgelegd om te werken naar een maximale opwarming van de aarde met 1,5 graad. Om dit concreet vorm te geven werd de Europese klimaatwet aangenomen, waarin werd afgesproken om in 2030 55 procent minder uit te stoten en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Wettelijk vastleggen

Het nu aangekondigde doel is niet bindend. Na de Europese verkiezingen dit jaar maakt de nieuwe Europese Commissie een voorstel om het wettelijk vast te leggen, waarover de lidstaten en het nieuwe Europees Parlement dan een besluit nemen.

Foto boven: Europese Unie, 2024: Eurocommissaris Wopke Hoekstra bij de presentatie van de plannen in Straatsburg.