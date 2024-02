Groenacties voor klimaatbestendige Arnhemse wijken

In drie wijkgroenagenda’s in Malburgen, Rijkerswoerd en Arnhem-West staan 51 acties van gemeenten en bewoners, om snel plekken te vergroenen. Dat is volgens gemeente Arnhem nodig om ervoor te zorgen dat buurten groen en klimaatbestendig zijn.

Naast de positieve eigenschappen rondom klimaatadaptatie en -bestendigheid zijn de acties nodig zodat buurtbewoners samen aan de slag gaan. Ook zorgt het voor een mooiere buurt. “Het klimaat verandert en we weten dat we daar rekening mee moeten houden”, geeft wethouder groen en klimaatadaptatie Cathelijne Bouwkamp aan. “Juist daarom vinden we het belangrijk dat Arnhemmers zelf aangeven waar zij vinden dat we kunnen vergroenen. Aan ons om ervoor te zorgen dat we dat ook snel kunnen doen. Samen werken we zo aan een mooier en beter Arnhem.”

Actieve benadering

Om ervoor te zorgen dat buurtbewoners samen met de gemeente, Arnhem echt vergroend, wacht de gemeente niet tot Arnhemmers zelf bij de gemeente aankloppen. De gemeente benadert sinds enkele jaren zelf actief Arnhemmers. Daardoor kunnen ze samen sneller kijken wat er gedaan kan worden.

Wijkgroenagenda

De gemeente doet dat door in iedere wijk samen met bewoners, ondernemers en organisaties een zogeheten ‘Wijkgroenagenda’ op te stellen. Hierin staan concrete plannen om bijvoorbeeld bomen en struiken te planten en bestrating waar mogelijk te vervangen door veel meer planten en vooral ook bomen. Dit heeft al geresulteerd in zes Wijkgroenagenda’s.