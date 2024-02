Kennisdeling over empatisch wonen 

Dutch Empathic Environment Livingslabs (DEEL), een initiatief van Masi Mohammadi van TU Eindhoven, verspreidt kennis over empathisch wonen in een projectvideo en podcasts.

DEEL deed onderzoek naar ‘Het Nieuwe Wonen’ en wat sociale en technologische innovaties hierin kunnen bieden. Door middel van een video’s en podcasts wil de samenwerking van kennisinstellingen en praktijkpartners deze kennis delen.

De eerste projectvideo gaat over de meerwaarde van geclusterd wonen en de samenwerking met Woonzorg Nederland, een landelijke woningcorporatie gespecialiseerd in woningen voor senioren.

Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland is trots op de samenwerking met DEEL: “Ik ben blij dat Woonzorg Nederland participeert in dit Livinglabonderzoek en dat sommige van onze woonvormen bijdragen aan het welbevinden van huurders. Maar we willen hier nog meer over weten, zodat we met meer precisie kunnen werken aan aantrekkelijke, compacte woonvormen waar mensen veilig wonen en met elkaar meer

delen dan alleen de lift en brievenbus.”

Bekijk de projectvideo hier.

Podcasts

In de eerste twee podcasts van DEEL komen prof.dr.ir. Masi Mohammadi (initiator van DEEL) en Harrie Oosterlee (Directeur-bestuurder Nester) aan het woord over de samenwerking.

In de eerste podcast gaat Masi Mohammadi in op het ontstaan en de samenwerking binnen DEEL en de verschillende livinglabs in Nederland. DEEL onderzoekt manieren om zelf- en samenredzaamheid van bewoners te bevorderen en past deze waar moeilijk toe in de praktijk. Harrie Oosterlee licht in de tweede podcast het Livinglabproject ‘Empatisch Wonen in sociale woningbouw’ toe. Dit is een uniek project in Roermond dat volledig ontworpen is vanuit het perspectief van de bewoners uit de sociale huursector.

Beluister de podcasts hier.