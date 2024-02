Dura Vermeer Bouw en Vastgoed breidt haar expertise uit met een programmalijn gericht op sociale impact. Steeds vaker wordt de ontwikkelende bouwer ‘mede probleemeigenaar’ in complexe vraagstukken in het sociale en fysieke domein. “Deze sociale impact overstijgt de vraag die aan ons wordt gesteld in een opdracht, tender of aanbesteding.”

Dat zegt Edwin Blom, directeur Dura Vermeer Bouw Heyma. “Hierbij hebben ruimtelijke keuzes van nu invloed op de werking van steden in de toekomst. Bijvoorbeeld als wij nu een bedrijventerrein transformeren tot wonen, geven we antwoord op de woningnood, maar zorgen we er tegelijkertijd voor dat werkgelegenheid verder uit de stad wordt gedreven. Dat brengt op zijn beurt weer een verhoging van mobiliteitsbewegingen met zich mee.”

Volgens Edwin illustreert dit dat maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken systemisch met elkaar zijn verweven. “Dit complexe probleemeigenaarschap bij meerdere partijen vraagt om ruimte voor experimenten en voor andere vormen van nadenken over onze impact, samenwerkingen en procesinrichting.”

Sociale impact

Dura Vermeer zet daarom vanaf 2024 in op de Programmalijn Sociale Impact en Siobhan Burger wordt kwartiermaker van de programmalijn. Siobhan vertelt: “Ik ben trots dat we door de toevoeging van het thema sociaal als aandachtsgebied bij Dura Vermeer nog beter zichtbaar kunnen maken dat we hard werken om een zo groot mogelijke positieve impact te maken met onze sociale footprint. Bij Dura Vermeer worden nu ruimtelijke, ecologische én sociale expertise meegenomen. Zo kunnen we gezamenlijk en integraal zoeken naar de beste oplossing voor nu, en voor toekomstige generaties.”

Snelheid maken

Marieke Mentink, directeur Divisie Bouw en Vastgoed onderstreept: “De complexiteit vraagt dat wij als Dura Vermeer op een andere manier aan tafel durven te zitten. Door ons profiel als familiebedrijf, onze lokale betrokkenheid, gedreven mensen en brede kennis van nieuwbouw, renovatie en infra te bundelen kunnen wij juist als samenwerkingspartner ook op sociale thema’s de snelheid maken nu die zo hard nodig is.”