Minder tijd kwijt met Duurzaamheidsparagraaf 2.0

Taxateurs zijn minder tijd kwijt met het vullen van de Duurzaamheidsparagraaf 2.0 (DuPa 2.0). KATE Innovations integreerde de DuPa Module van CFP Green Buildings in haar taxatiesoftware en bracht het vullen en integreren terug van drie uur naar drie kwartier.

De expertise van CFP Green Buildings op het gebied van duurzaamheidsanalyse maakt het mogelijk om gedetailleerde inzichten te bieden in duurzaamheidsprestaties van gebouwen met behulp van online tools. Met de Duurzaamheidsparagraaf Module (DuPa Module) voorzien taxateurs klanten van uitgebreide rapporten. Deze weerspiegelen niet alleen de financiële waarde van vastgoed, maar ook de duurzaamheidsprestaties ervan. Ook worden mogelijke investeringen om een beter energielabel te behalen inzichtelijk gemaakt.

3,5 miljoen gebouwen

Door de samenwerking van KATE Innovations en CFP krijgen taxateurs direct toegang tot de grootste duurzaamheidsdatabase van Nederland: meer dan 3.500.000 gebouwen zijn door CFP gecategoriseerd met verschillende duurzaamheidsparameters. Erik Schlooz, CEO van KATE Innovations: “CFP is al jaren de digitale marktstandaard voor financiële dienstverleners, vastgoedeigenaren en taxateurs als het gaat om duurzaamheidsdata. Door onze krachten te bundelen, kunnen we 70% van de DuPa 2.0 geautomatiseerd beschikbaar stellen. CFP biedt op dat gebied de hoogste kwaliteit data op de meest efficiënte manier. Met deze strategische samenwerking bundelen we de krachten om een nieuwe standaard neer te zetten in taxatiesoftware.”

Bram Adema en Erik Schlooz

Het verschil maken

Bram Adema, CEO van CFP Green Buildings: "CFP is verheugd om samen te werken met KATE. Door onze expertise op het gebied van duurzaamheidsdata te combineren met de expertise van KATE op het gebied van taxatiesoftware, voorzien we taxateurs van de meest uitgebreide en nauwkeurige informatie. Hiermee kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen voor hun klanten en het verschil maken.”