Krachtenbundeling woningcorporaties voor 1000 woningen

In 2020 bundelden 13 woningcorporaties in Zuidoost-Brabant en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten. Dat deden ze voor een plan voor de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen, WoonST. De contracten voor de realisatie van de 1000ste WoonST-woning zijn inmiddels getekend.

Lagere bouwkosten

Er kleven een aantal voordelen aan de aanpak van de corporaties met WoonST. Zo worden bouwkosten verlaagd en bouwen de corporaties aan meer betaalbare en duurzame woningen. Ook verminderen ze krapte op de woningmarkt. Meerdere projecten zijn al succesvol opgeleverd en inmiddels bewoond. Daarnaast zijn veel projecten in uitvoering of bijna in uitvoering.

Versnelling

Caroline van Brakel, wethouder in Veldhoven en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Wonen SGE: “De woningcorporaties kopen de woningen gezamenlijk in en daardoor krijg je betaalbare woningen en versnelling. En eigenlijk hoeven we het niet meer te toetsen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).” Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: “Maar het gaat niet alleen om het proces. Het gaat er om dat we een nieuwe voordeur hebben voor iemand die daar misschien te lang op gewacht heeft en daar nu prettig woont.”

Reduceren milieu-impact

Per 1 januari 2024 eindigen de raamovereenkomsten met de twee gecontracteerde bouwbedrijven, maar de corporaties en gemeenten zetten hun samenwerking door. Dat mondt uit in WoonST 2.0, met een nieuwe ambitie om 750 eengezinswoningen en 1.750 gestapelde woningen te realiseren, in de periode tot ongeveer 2030. Hoofddoelstellingen blijven betaalbaarheid en snelheid. Hieraan wordt het reduceren van de milieu-impact toegevoegd.