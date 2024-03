Kwetsbaar gebied: wél betreden

Ken je het gevoel dat je na een flinke ruzie, je voormalige vijand weer in de armen sluit? Oorlog heeft plaatsgemaakt voor vrede. We ervaren weer verbinding, waar je vlak daarvoor nog gevangen zat in je oordelen en je gelijk. Stiekem hebben we in ons systeem veel van deze bordjes klaarstaan. Kwetsbaar gebied: niet betreden.

No way. Beter de ander op zijn plek zetten dan kijken wat er in mij geraakt wordt. Want dat is veel te link en onveilig. En als het je overkomt dat je toch kwetsbaar wordt, dan komt vaak dat vredige gevoel terug waar we nou juist zo hard naar op zoek waren. Het mooie is dat je daar aan kunt 'bouwen'. Je bent woensdagmiddag 6 maart welkom om inspiratie op te doen met toffe bijdragen van Jens van der Weele, Lucas de Man, Yvette Watson, Leonie van der Steen en Marten Valk op de bruisende locatie van EDGE Stadium in Amsterdam. Wie weet is dit zo'n event waar je achteraf van te horen krijgt dat je erbij had moeten zijn.

De belangrijkste pijler voor transitie binnen de gebouwde omgeving is de sociale transitie (link naar expertvisie 2024 Marten). Technisch kan er al zo veel, de vraag is hoe we dit als mensen samen organiseren. De sociale transitie gaat over ons gedrag en onze houding. Over kwetsbaar durven zijn, verantwoordelijkheid nemen en echt naar elkaar luisteren. Of je er nu zin in hebt of niet, de sociale transitie begint bij jouzelf. En daarmee is de sociale transitie de verandermotor voor de energie- en materialentransitie binnen de gebouwde omgeving en de snelweg naar een circulaire (bouw)economie.

Wél veranderen

Jens van der Weele neemt ons mee in woorden die werken. Wat zijn de bewezen technieken uit de psychologie? Laten we samen boodschappen ontwerpen die wél veranderen hoe mensen denken en doen. Zijn LinkedIn-posts zijn elke keer weer om te smullen, dus we zijn reuzebenieuwd wat hij op het podium komt brengen.

Yvette Watson laat zien wat de potentie is van gamification om mensen te helpen in verduurzaming. En omdat mensen van spelletjes houden, heeft de Gideonsbende een online-game ontwikkeld om jouw kennis of die van je collega's over sociale transitie aan te scherpen en te challengen. Die game lanceren we die middag op feestelijke wijze. Inschrijven voor de game kan ook nog tot 4 maart.

Via Lucas de Man krijgen we een doorkijk naar de documentaire die gemaakt gaat worden over kwetsbaarheid in de bouw. Help jij mee om passende rolmodellen te vinden? En het event sluit af met een netwerkborrel waar je gelijkgezinden ontmoet die aan de slag zijn met transitie in de gebouwde omgeving. Laten we samen het kwetsbare gebied wél betreden.

Tekst: Marten Valk