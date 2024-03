Kennismiddag over Bouwen onder de Omgevingswet

Als architect of professional werkzaam bij een architectenbureau zoek je naar verdieping van specifieke wijzigingen in de Omgevingswet. De kennismiddag ‘Bouwen onder de Omgevingswet’ op 9 april geeft je handvaten en informatie waar je mee verder komt.

In samenwerking met Roobeek Advies en Nieman Raadgevende Ingenieurs organiseert Nieman Academie een kennismiddag met waardevolle informatie over dit thema. De kennis is gericht op je werk als architect in de bouwsector. Voor meer informatie over het programma en voor je aanmelding kijk je op deze pagina.

Harm Valk, senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, licht het belang van kennisdeling over dit onderwerp toe: "Sinds begin dit jaar zijn de Omgevingswet en het Bbl van kracht. Architecten zijn een van de eersten die hiermee te maken krijgen, omdat alle plannen die zij nu onder handen hebben onder het nieuwe stelsel vallen. Hoe vind je je weg in dit nieuwe stelsel? Hoewel de overgang beleidsneutraal wordt genoemd, zijn er toch op onderdelen ook wijzigingen van kracht geworden. Wat is de impact, zowel qua inhoud als proces?"

Eerder publiceerde Duurzaam Gebouwd een verslag over het congres ‘Bouwen onder de Omgevingswet’. Daarin lees je onder meer belangrijke inzichten van experts als Harm Valk. Wil je je kennis verder vergroten? Neem dan deel aan de kennismiddag.